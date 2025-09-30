«Казань встретила солнцем»: что Ольга Бузова забыла в столице Татарстана
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Казань для съемок нового сезона своего шоу. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на представителей артистки.
Как отмечается, съемочный процесс займет всего один день. Исполнительница хита «Мало половин» также поделилась с поклонниками в социальных сетях видео из Казани, сопроводив ее подписью о том, что город «встретил солнцем».
Ранее звезда объяснила, по какой причине отменили концерт, который она собиралась дать 12 сентября в Ростове-на-Дону. По ее словам, организаторы решили отказаться от проведения шоу после того, как им пришла такая рекомендация от областной полиции.
Читайте также: