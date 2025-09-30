«Казань встретила солнцем»: что Ольга Бузова забыла в столице Татарстана

30 сентября 2025, 15:15

Ольга Бузова прилетела в Казань для съемок нового сезона своего шоу

Ольга Бузова (Фото: Телеграм/byzovahouse)

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Казань для съемок нового сезона своего шоу. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на представителей артистки.