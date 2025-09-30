Достижения.рф

Николай Басков задолжал налоговой свыше одного миллиона рублей

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Российский певец Николай Басков задолжал налоговой свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Как оказалось, артист имеет долг перед ФНС по своему ИП. В общем, налоговая выставила счет певцу на один миллион 253 тысячи 451 рубль.

В это же время Басков занимается ремонтом своего дома, который рассчитывает закончить к юбилею. Николаю исполнится 50 лет в октябре следующего года. Николай пообещал устроить новоселье, но без присутствия журналистов. Как объяснил певец, корреспонденты могут потерять сознание при входе в дом.

