Николай Басков задолжал налоговой свыше одного миллиона рублей
Российский певец Николай Басков задолжал налоговой свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Как оказалось, артист имеет долг перед ФНС по своему ИП. В общем, налоговая выставила счет певцу на один миллион 253 тысячи 451 рубль.
В это же время Басков занимается ремонтом своего дома, который рассчитывает закончить к юбилею. Николаю исполнится 50 лет в октябре следующего года. Николай пообещал устроить новоселье, но без присутствия журналистов. Как объяснил певец, корреспонденты могут потерять сознание при входе в дом.
