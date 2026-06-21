«Пытался склеить двух девушек»: как Дибров упал с лестницы в московском клубе

21 июня 2026, 14:14

Mash: Дибров упал с лестницы в клубе, когда ухаживал за двумя девушками

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Телеведущий Дмитрий Дибров упал с лестницы в московском клубе Zorka, когда пытался «склеить» двух девушек и увезти их к себе домой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.