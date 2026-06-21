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«Пытался склеить двух девушек»: как Дибров упал с лестницы в московском клубе

Mash: Дибров упал с лестницы в клубе, когда ухаживал за двумя девушками
Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Телеведущий Дмитрий Дибров упал с лестницы в московском клубе Zorka, когда пытался «склеить» двух девушек и увезти их к себе домой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По его информации, шоумен пригласил одну из посетительниц к себе на Рублевку, чтобы там «поговорить о «Братьях Карамазовых». Та ответила, что находится в заведении с подругой, после чего Дибров пригласил и ее.

Девушки согласились и направились к выходу. На лестнице телеведущий закричал: «Где ребенок?», имея в виду вторую, молодую спутницу, резко развернулся, поскользнулся и рухнул.

Прибежала охрана, которая вызывала скорую. Девушка, которой Дибров предлагал обсудить Достоевского, держала его вещи — телефон и прочие. Она передала их телохранителям, а сама отправилась домой. Сейчас телеведущий находится в Боткинской больнице с сотрясением мозга и ссадинами на лбу и носу.

Ранее об инциденте высказалась его бывшая жена Полина.

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