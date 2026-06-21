«Я его стеснялась»: Полина Диброва приоткрыла новую тайну о жизни в браке со знаменитостью

21 июня 2026, 05:20

Полина Диброва заявила, что стеснялась знаменитого мужа из-за разницы в возрасте

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

В новом выпуске реалити‑шоу «Мастер игры» Полина Диброва откровенно рассказала о периоде брака с телеведущим Дмитрием Дибровым. Значительная разница в возрасте заставляла её чувствовать себя неуверенно.





Из‑за этого Полина всегда оставалась в тени знаменитого супруга. По словам блогера, любая активность могла спровоцировать проблемы в семье.



«Я считала, что я за мужем — и впереди мой муж, и никогда в жизни я не выпячивала себя, и не пыталась что-то показать. Тем более я его стеснялась, он старше меня на 30 лет. Я не хотела, чтобы моя активность и действия повлекли трудности в семье», — поделилась Диброва.