«Я его стеснялась»: Полина Диброва приоткрыла новую тайну о жизни в браке со знаменитостью
Полина Диброва заявила, что стеснялась знаменитого мужа из-за разницы в возрасте
В новом выпуске реалити‑шоу «Мастер игры» Полина Диброва откровенно рассказала о периоде брака с телеведущим Дмитрием Дибровым. Значительная разница в возрасте заставляла её чувствовать себя неуверенно.
Из‑за этого Полина всегда оставалась в тени знаменитого супруга. По словам блогера, любая активность могла спровоцировать проблемы в семье.
«Я считала, что я за мужем — и впереди мой муж, и никогда в жизни я не выпячивала себя, и не пыталась что-то показать. Тем более я его стеснялась, он старше меня на 30 лет. Я не хотела, чтобы моя активность и действия повлекли трудности в семье», — поделилась Диброва.
Сегодня жизнь Полины вышла на новый этап. Она стала чаще появляться на светских мероприятиях и участвовать в различных шоу.
Напомним, о расставании Полины и Дмитрия Дибровых стало известно прошлым летом, а официальный развод пара оформила 20 сентября. После 16 лет брака модель ушла к бизнесмену Роману Товстику.