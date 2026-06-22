22 июня 2026, 11:06

Mash: Дмитрий Дибров сбежал из больницы с переломом руки

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Дмитрий Дибров сбежал из больницы с переломом руки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.