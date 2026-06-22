Дмитрий Дибров сбежал из больницы с переломом руки
Дмитрий Дибров сбежал из больницы с переломом руки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В субботу вечером известный телеведущий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводил время в клубе Zorka. Он активно общался с молодыми женщинами и даже предложил одной из них отправиться с ним в загородный дом на Рублёвском шоссе, где они могли бы всю ночь, по его словам, обсуждать роман Достоевского «Братья Карамазовы».
Однако веселье неожиданно закончилось: шоумен упал с лестницы и получил серьёзную травму головы. Его срочно доставили в Боткинскую больницу. У Диброва диагностировали перелом руки. Уточняется, что для правильного срастания лучевой кости нужна установка металлических пластин. Несмотря на настояния врачей о необходимости оперативного лечения, телеведущий отказался от дальнейших медицинских вмешательств.
После непродолжительного пребывания в больнице, Дибров покинул её, уехав вместе с двумя женщинами, с которыми познакомился в ночном клубе. Он также оставил в палате значок с надписью: «Счастье есть удовольствие без раскаяния».
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