04 июня 2025, 15:41

Анастасия Заворотнюк с Майклом (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Майкл Стрюков, сын известной актрисы Анастасии Заворотнюк, стал объектом внимания после трагической смерти своей матери. Несмотря на трудности, он продолжает развиваться и находить свое место в жизни. В материале «Радио 1» мы рассмотрим его путь, увлечения и личную жизнь.





Содержание Ранние годы и семья Образование и карьера Увлечения и музыкальная карьера Личная жизнь Взгляд в будущее

Ранние годы и семья

Майкл (Фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)





Образование и карьера

Увлечения и музыкальная карьера

Майкл (Фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)





Личная жизнь

Взгляд в будущее