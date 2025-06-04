Сын Анастасии Заворотнюк: Как год после утраты матери изменил его до неузнаваемости
Майкл Стрюков, сын известной актрисы Анастасии Заворотнюк, стал объектом внимания после трагической смерти своей матери. Несмотря на трудности, он продолжает развиваться и находить свое место в жизни. В материале «Радио 1» мы рассмотрим его путь, увлечения и личную жизнь.
Ранние годы и семьяМайкл появился на свет 13 июля 2000 года в семье Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Его необычное имя было выбрано в честь места рождения — США. С ранних лет Майкл стал свидетелем сложных отношений своих родителей, что наложило отпечаток на его детство. После развода родителей Анастасия вышла замуж за Петра Чернышова, который стал для Майкла хорошим отчимом.
Образование и карьераМайкл окончил физико-математическую школу с отличием, после чего поступил в МГИМО на факультет юриспруденции. Он продолжил учебу в США, несмотря на то что начал ее в России, но, по некоторым сведениям, не завершил колледж. Вернувшись в Россию, он решил поддержать свою мать в борьбе с болезнью.
Несмотря на то что Майкл редко появлялся на съемках, он в детстве принял участие в новелле киноальманаха «Мамы», где работал с известными артистами. Однако вскоре он отказался от идеи стать актером.
Увлечения и музыкальная карьераС возрастом Майкл увлекся музыкой и основал группу под названием Lepra. В 2021 году он выпустил свой первый сингл, за которым последовали другие музыкальные релизы. Он активно делится своим творчеством в социальных сетях, а его музыка привлекает внимание поклонников.
Личная жизньЛичная жизнь Майкла также вызывает интерес. Он встречается с Софьей Дроздовой, художницей и выпускницей МГИМО. Их отношения крепкие, сестра Майкла, Анна, очень хорошо относится к Софье. Это создает теплую атмосферу в семье, несмотря на тяжелые времена.
Взгляд в будущееНесмотря на утрату матери и трудные переживания, Майкл продолжает расти и развиваться как личность и музыкант. За год он словно повзрослел на десятилетие. Возмужал и набрал вес. Его увлечения и поддержка близких людей помогают ему справляться с трудностями.
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