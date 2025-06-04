«Доброе пожаловать в Россию»: Коста Лакоста получил гражданство
Известный поп-исполнитель из Украины решил официально «осесть» в осыпавшей его славой России.
Константин Бондаренко (настоящее имя) родился в городе Первомайске Николаевской области. Репер начинал карьеру как участник группы «Чёрное Кино», но в 2018 году начал сольную карьеру. Бондаренко стал сотрудничать с такими известными артистами, как Элджей и Лолита и быстро обрёл популярность и узнаваемость.
В 2021 году артист начал активно гастролировать по России и устраивать творческие коллаборации с другими известными представителями российской и украинской сцены.
Исколесив огромную территорию России, артист решил получить гражданство новой страны. Певец обосновался в принявшей его стране и получил российский паспорт, о чём стало известно благодаря налоговым данным репера.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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