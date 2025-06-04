«Я построю ферму приключений»: Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат 80-х недалеко от Москвы

04 июня 2025, 14:35

Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат 80-х недалеко от Москвы

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова сообщила в личном блоге о том, что должна поделиться с поклонниками важной для себя новостью.





Выяснилось, что Самойлова и Джиган купили заброшенный участок, чтобы создать ферму.





«Мы купили заброшенный пансионат 80-х. Экологически чистый район недалеко от Москвы и, как вы поняли, я провожу там все свое свободное время. Большой лес, поросль, несколько аварийных заброшек, выход к реке, полное отсутствие дорог», — поделилась супруга музыканта.