«Я построю ферму приключений»: Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат 80-х недалеко от Москвы
Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат 80-х недалеко от Москвы
Оксана Самойлова сообщила в личном блоге о том, что должна поделиться с поклонниками важной для себя новостью.
Выяснилось, что Самойлова и Джиган купили заброшенный участок, чтобы создать ферму.
«Мы купили заброшенный пансионат 80-х. Экологически чистый район недалеко от Москвы и, как вы поняли, я провожу там все свое свободное время. Большой лес, поросль, несколько аварийных заброшек, выход к реке, полное отсутствие дорог», — поделилась супруга музыканта.
По словам Оксаны, в настоящее время там отсутствуют удобства, а здания частично разрушены. Семья намерена привести территорию в порядок, чтобы построить «ферму приключений».
*Запрещен в РФ