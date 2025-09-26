Адвокат ответила, сможет ли «королева марафонов» выйти на свободу до Нового года
Российский блогер и предпринимательница Елена Блиновская не сможет выйти по УДО до Нового года, как гласят появившиеся в Сети слухи. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
Адвокат Наталия Сальникова пояснила журналистам, что такая возможность исключена, поскольку приговор еще не вступил в законную силу. По ее словам, автор «Марафона желаний» все еще находится в следственном изоляторе. По данным защиты, сейчас с Еленой все в порядке, ее обеспечили всем необходимым, что положено по режиму содержания.
В марте Блиновскую приговорили к пяти годам колонии со штрафом в один миллион рублей за неуплату налогов. До вынесения решения она провела в СИЗО более 300 дней. А с момента оглашения приговора прошло уже семь месяцев.
