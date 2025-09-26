Симоньян обратилась к подписчикам с одной просьбой после смерти Кеосаяна

26 сентября 2025, 16:22

Симоньян попросила подписчиков не беспокоить ее и семью после смерти Кеосаяна

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Главред RT Маргарита Симоньян попросила подписчиков не беспокоить ее. Публикация есть в телеграм-канале журналистки.





Некоторое время назад она сообщила о кончине своего супруга, телеведущего Тиграна Кеосаяна. 59-летний мужчина умер, не выходя из комы, в которой был с декабря прошлого года.





«Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — написала Симоньян.