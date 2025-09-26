Симоньян обратилась к подписчикам с одной просьбой после смерти Кеосаяна
Симоньян попросила подписчиков не беспокоить ее и семью после смерти Кеосаяна
Главред RT Маргарита Симоньян попросила подписчиков не беспокоить ее. Публикация есть в телеграм-канале журналистки.
Некоторое время назад она сообщила о кончине своего супруга, телеведущего Тиграна Кеосаяна. 59-летний мужчина умер, не выходя из комы, в которой был с декабря прошлого года.
«Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — написала Симоньян.
Сведения о критическом состоянии Тиграна Кеосаяна появились 8 января. Тогда его супруга заявила, что Тигран Эдмондович пережил клиническую смерть и впал в кому. В течение последующих девяти месяцев она не отходила от него в реанимации, сохраняя надежду на его восстановление.
По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Многие годы артист мучился от серьёзных заболеваний сердца.