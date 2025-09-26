26 сентября 2025, 16:23

Александра Флоринская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

26 сентября актрисе Александре Флоринской исполнилось 48 лет. Звезда сериала «Бригада» давно закрепила за собой статус успешной артистки, сыграла десятки ролей и воспитала троих детей. Как начинала свой путь Флоринская, и почему отказалась от карьеры модели, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Александры Флоринской: детство и семья Учёба в США и первые шаги в искусстве Карьера модели и отказ от подиума Первые роли и популярность после «Бригады» Пластическая операция ради кино Личная жизнь Александры Флоринской

Биография Александры Флоринской: детство и семья

«Моя бабушка была типичным ребенком войны. Она пережила массу трудностей и не была избалована косметикой, зато всегда пользовалась бешеным успехом у мужчин. Вероятно потому, что давала себе установку: «Я хороша, я нравлюсь!» Из доступных средств бабушка предпочитала протирать лицо льдом, а еще растирать все тело щеткой — это отличный способ подстегнуть кровообращение», — вспоминала актриса.

Александра Флоринская с папой (фото: Instagram* / alexandraflorinskaya)



Учёба в США и первые шаги в искусстве

«Помню, бабуля часто брала меня с собой в Театр комедии имени Акимова, где я примеряла изысканные наряды, всякие шляпки, парики, играла с реквизитом — шпагами, перьями, зонтиками», — делилась она.

Карьера модели и отказ от подиума

«Дело в том, что незадолго до начала конкурса я умудрилась залететь. Дефилировала слегка беременная, боролась с токсикозом и сонливостью. Стала вице-мисской, потом была «лицом» косметической фирмы «Северное сияние». А после рождения Глеба полностью отдалась исполнению материнского долга», — рассказывала актриса.

Первые роли и популярность после «Бригады»

Александра Флоринская (фото: Instagram* / alexandraflorinskaya)



«Это была юность, кино снималось больше 20 лет назад. Мы все были молодыми, горящими, включая нашего режиссера Алексея Сидорова — это был, насколько я помню, его первый проект. Так что это время я вспоминаю с большим удовольствием», — отмечала она.

«Капитанские дети»;

«Знахарь»;

«Анжелика»;

«Краткий курс счастливой жизни»;

«Бабий бунт, или Война в Новоселково»;

«Ивановы-Ивановы».

Пластическая операция ради кино

Александра Флоринская (фото: Instagram* / alexandraflorinskaya)



Личная жизнь Александры Флоринской

«Разрыв с Сергеем стал для меня катастрофой. Я его безумно любила, но с годами изменилось мое мировоззрение. На момент создания семьи я была еще ребенком, в 17 лет из маминых рук благополучно перешла в руки мужа. Я благодарна Сережке за то, что он своим жестким, требовательным характером заставил меня стать самостоятельной. Когда я начала крутиться сама, поняла, что могу жить и без него», — вспоминала актриса.

Александра Флоринская с семьей (фото: Instagram* / alexandraflorinskaya)



«Стараемся балансировать и, наверное, в этом тоже есть особый кайф. Ты погружаешься в работу, скучаешь по детям. Потом заканчиваешь, выдыхаешь, окунаешься в семейную жизнь. Потом устаешь от нее и можешь окунуться в работу. В этих бурных волнах и получается находить радость и гармонию», — говорит Флоринская.