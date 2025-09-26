Училась в США и сделала пластическую операцию: звезде сериала «Ивановы-Ивановы» Александре Флоринской 48 лет, как живет актриса
26 сентября актрисе Александре Флоринской исполнилось 48 лет. Звезда сериала «Бригада» давно закрепила за собой статус успешной артистки, сыграла десятки ролей и воспитала троих детей. Как начинала свой путь Флоринская, и почему отказалась от карьеры модели, расскажет «Радио 1».
Биография Александры Флоринской: детство и семьяАлександра Флоринская родилась 26 сентября в Ленинграде в семье, связанной с театром и кинематографом. Её прадед Глеб Флоринский служил в Театре комедии у Николая Акимова, а бабушка Елена Глебовна также посвятила жизнь сцене. Её муж, Лев Цуцульковский, был известным режиссёром-документалистом.
«Моя бабушка была типичным ребенком войны. Она пережила массу трудностей и не была избалована косметикой, зато всегда пользовалась бешеным успехом у мужчин. Вероятно потому, что давала себе установку: «Я хороша, я нравлюсь!» Из доступных средств бабушка предпочитала протирать лицо льдом, а еще растирать все тело щеткой — это отличный способ подстегнуть кровообращение», — вспоминала актриса.Отец Александры, Евгений Буданов, был гитаристом и режиссёром, а мать, хоть и не работала с сфере искусства, выросла в творческой семье. По документам у Александры фамилия Буданова, но для сцены она взяла фамилию матери и бабушки — Флоринская, подчеркивая принадлежность к театральной династии.
Учёба в США и первые шаги в искусствеВ 15 лет актриса уехала в США по программе обмена и провела полгода в Лос-Анджелесе. Однако Америка была для нее чужой страной. Она признавалась, что никогда не хотела там жить. Будущая актриса много времени проводила в Театре комедии имени Акимова, где играла её бабушка. Атмосфера закулисья и пример предков предопределили выбор профессии: Александра поступила в Ленинградский театральный институт с первой попытки.
«Помню, бабуля часто брала меня с собой в Театр комедии имени Акимова, где я примеряла изысканные наряды, всякие шляпки, парики, играла с реквизитом — шпагами, перьями, зонтиками», — делилась она.
Карьера модели и отказ от подиумаЕщё студенткой Флоринская начала работать моделью. В 1997 году она стала «Вице-мисс России» и лицом косметической компании «Северное сияние». Однако её модельная карьера прервалась внезапно: в 19 лет актриса забеременела.
«Дело в том, что незадолго до начала конкурса я умудрилась залететь. Дефилировала слегка беременная, боролась с токсикозом и сонливостью. Стала вице-мисской, потом была «лицом» косметической фирмы «Северное сияние». А после рождения Глеба полностью отдалась исполнению материнского долга», — рассказывала актриса.
Первые роли и популярность после «Бригады»Дебют Александры в кино состоялся в картине «Посвящение в любовь» режиссёра Льва Цуцульковского. Позже она появилась в эпизодах сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Марш Турецкого» и «Убойная сила». Настоящий прорыв случился в 2002 году после выхода культового сериала «Бригада». Роль Анны, любовницы Саши Белого, принесла актрисе всероссийскую известность.
Александра признается, что период съемок в «Бригаде» вспоминает с большим удовольствием.
«Это была юность, кино снималось больше 20 лет назад. Мы все были молодыми, горящими, включая нашего режиссера Алексея Сидорова — это был, насколько я помню, его первый проект. Так что это время я вспоминаю с большим удовольствием», — отмечала она.Сегодня в фильмографии Флоринской более 50 проектов. Среди них:
- «Капитанские дети»;
- «Знахарь»;
- «Анжелика»;
- «Краткий курс счастливой жизни»;
- «Бабий бунт, или Война в Новоселково»;
- «Ивановы-Ивановы».
Пластическая операция ради киноПосле развода с первым мужем Флоринская активно развивала карьеру. Ей часто предлагали роли роковых красавиц, а ради одной из них пришлось решиться на маммопластику. По словам артистки, операцию она сделала в Челябинске — в столице подобные процедуры стоили значительно дороже. Несмотря на тревоги, связанных с переездом и пребыванием в незнакомом городе, Флоринская отмечала, что врачи клиники окружили её вниманием и заботой.
Других хирургических вмешательств актриса не упоминала, однако признавалась, что регулярно посещает косметолога. Она делала уходовые процедуры, мезотерапию и витаминные инъекции, считая их более эффективными, чем любые маски и кремы.
Личная жизнь Александры ФлоринскойФлоринская была замужем дважды. Её первый муж — актёр Сергей Горобченко, с которым она познакомилась во время учёбы. В браке родился сын Глеб, однако спустя шесть лет пара рассталась. Ходили слухи, что причиной развода стала измена Горобченко, однако Флоринская это отрицала. Она признавалась, что развод стал тяжёлым испытанием для нее.
«Разрыв с Сергеем стал для меня катастрофой. Я его безумно любила, но с годами изменилось мое мировоззрение. На момент создания семьи я была еще ребенком, в 17 лет из маминых рук благополучно перешла в руки мужа. Я благодарна Сережке за то, что он своим жестким, требовательным характером заставил меня стать самостоятельной. Когда я начала крутиться сама, поняла, что могу жить и без него», — вспоминала актриса.Спустя два года после развода Флоринская вышла замуж за телепродюсера Николая Билык. В этом союзе родились сын Николай и дочь Агата. На момент рождения девочки артистке было 36 лет. Пара вместе уже более 15 лет, однако Александра признаётся, что совмещать работу и семью непросто.
«Стараемся балансировать и, наверное, в этом тоже есть особый кайф. Ты погружаешься в работу, скучаешь по детям. Потом заканчиваешь, выдыхаешь, окунаешься в семейную жизнь. Потом устаешь от нее и можешь окунуться в работу. В этих бурных волнах и получается находить радость и гармонию», — говорит Флоринская.Её старший сын Глеб выбрал профессию режиссёра. Семья живёт в загородном доме, а сама Александра продолжает активно сниматься в кино и участвовать в театральных постановках.