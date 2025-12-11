Режиссера Сарика Андреасяна освободили от долга в 50 млн рублей за неудачный фильм
Сарику Андреасяну не придется возвращать 50 миллионов рублей за неудачный фильм о Деде Морозе, так как его студия обанкротилась, и выплатить долги оказалось некому.
Как пишет телеграм-канал Mash, компания режиссера «Энджой Мувиз», известная по фильму «Защитники», участвовала в создании «Дед Мороз. Битва магов». После кассового провала студия-партнер «Ангел» вернула «Фонду кино» 60 миллионов рублей и потребовала от «Энджой» почти 50 миллионов за прокат, чтобы покрыть убытки.
Однако к тому времени Андреасян уже покинул студию. В 2017 году он вместе с братом ушел, оставив компанию разбираться с долгами за «Защитников», неосуществленного «Аладдина» и теперь «Деда Мороза».
Студия подала на банкротство, но кредиторы пытались возложить обязательства на директоров — Яну Дрюмову и Ангелину Павличенко. Им грозила ответственность с использованием личного имущества. Но в декабре 2025 года Арбитражный суд неожиданно снял ее с них.
Читайте также: