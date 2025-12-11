Режиссера Сарика Андреасяна освободили от долга в 50 млн рублей за неудачный фильм

11 декабря 2025, 14:26

Mash: Режиссер Андреасян не вернет 50 млн руб за неудачный фильм о Деде Морозе

Сарик Андреасян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сарику Андреасяну не придется возвращать 50 миллионов рублей за неудачный фильм о Деде Морозе, так как его студия обанкротилась, и выплатить долги оказалось некому.