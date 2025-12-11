«Чуть с ума не сошла»: Самойлова о контакте с мужчинами после расставания с Джиганом

11 декабря 2025, 15:06

Блогеру Оксане Самойловой пока неприятно контактировать с новыми мужчинами

Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» Оксана Самойлова открыто обсудила свою личную жизнь с журналистами.





Как пишет Super, бизнесвумен признала, что, несмотря на поступающие предложения о свиданиях, она не готова к новым отношениям. Даже первая тренировка по танцам с мужчиной-тренером вызвала у неё сильный дискомфорт.





«Пока, мне это неприятно. У меня было занятие с тренером по танго, я чуть с ума там не сошла», — прокомментировала Самойлова.