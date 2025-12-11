«Чуть с ума не сошла»: Самойлова о контакте с мужчинами после расставания с Джиганом
Блогеру Оксане Самойловой пока неприятно контактировать с новыми мужчинами
На премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» Оксана Самойлова открыто обсудила свою личную жизнь с журналистами.
Как пишет Super, бизнесвумен признала, что, несмотря на поступающие предложения о свиданиях, она не готова к новым отношениям. Даже первая тренировка по танцам с мужчиной-тренером вызвала у неё сильный дискомфорт.
«Пока, мне это неприятно. У меня было занятие с тренером по танго, я чуть с ума там не сошла», — прокомментировала Самойлова.
Блогерша подчеркнула, что частая смена партнёров ей не подходит, так как она почти всю жизнь провела в браке. Ей нужно понять саму себя, поэтому она не собирается торопиться, говорится в материале.
6 октября 2025 года Самойлова подала иск о расторжении брака. Суд дал паре два месяца, чтобы примириться. Следующее заседание состоится 19 января.