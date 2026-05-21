Сыновья Домогарова и Певцова погибли молодыми, Самохину забрал рак, а Краско рухнул в кадре: что отнял у звезд «Бандитский Петербург»
В начале нулевых вся страна прильнула к экранам: «Бандитский Петербург» захватил зрителей криминальными разборками, коррупционными схемами и лихими героями, от которых невозможно было оторваться. Но реальность, развернувшаяся за кадром, оказалась мрачнее любого сценария. Съёмочную группу будто преследовал злой рок: за годы после премьеры ушли из жизни десятки актёров и создателей сериала. Аварии, болезни, загадочные и необъяснимые смерти. Что это — мистическое проклятие, череда трагических совпадений или у происходящего есть рациональное объяснение? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Трагическое событиеОдним из первых удар судьбы принял на себя Лев Борисов — исполнитель роли авторитета Антибиотика. В жизни он был полной противоположностью своему персонажу: часто менял театры, но в отношениях оставался верным. Первый брак распался без скандалов из-за несходства характеров, в нём родилась дочь Татьяна. Вторую жену, преподавателя французского языка и старосту храма, звали Мария. Ради неё Борисов крестился. В этом союзе родилась дочь Надежда, ставшая актрисой МХТ. Лев Иванович снялся более чем в 100 фильмах. В конце 2011 года он перенёс инсульт и умер в реанимации Боткинской больницы в возрасте 77 лет. Последний сериал с его участием, «Синдром дракона», вышел уже после смерти актёра.
Финал Андрея КраскоНе менее трагично сложилась судьба Андрея Краско, блиставшего в роли вора-рецидивиста Пианиста. Сын Ивана Краско начал сниматься в конце 70-х годов. В 90-е годы его знали по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», а в первом фильме «Бандитского Петербурга» он сыграл вора-рецидивиста Пианиста.Личная жизнь актёра была запутанной. Первая жена, однокурсница Наталья Акимова, ушла к другу Андрея Игорю Скляру. Это предательство, судя по дневникам Краско, довело его до психбольницы. Во второй раз он женился на польке Мириам Александрович. Сразу после рождения сына Ивана она уехала на родину, и брак существовал лишь формально. У актёра были гражданские жёны: от Маргариты Звонарёвой в 1998 году родился сын Кирилл, от Каролины Поповой — дочь Алиса. Последние два года с ним оставалась Светлана Кузнецова. В 2000-х годах Краско находился на пике популярности, но в 49 лет его сердце внезапно остановилось прямо на съёмках «Ликвидации».
Не обошла беда и мэтровКирилл Лавров долгие годы служил в ленинградском БДТ, который возглавлял Георгий Товстоногов, а после смерти художественного руководителя возглавил театр. В кино он запомнился по картинам «Живые и мёртвые», «Мой ласковый и нежный зверь». В «Бандитском Петербурге» Лавров появился в роли вора в законе Барона, а позже сыграл Понтия Пилата у того же Владимира Бортко в «Мастере и Маргарите». Актёр умер в 2007 году от лейкемии в возрасте 81 года.
Финальная роль экранной возлюбленной БаронаАнтонина Шуранова сыграла в сериале возлюбленную Барона, погибающую из-за украденной картины. Эта работа для актрисы стала последней. Официально причиной смерти назвали рак, однако близкие утверждали: звезда ленинградского ТЮЗа просто не смогла жить без мужа, актёра Александра Хочинского. Она ушла из жизни через пять лет после него, в возрасте 67 лет.Алексей Девотченко, исполнитель роли честного опера Степана Маркова, не справился с внутренними демонами. На фоне опытных коллег он не потерялся и закрепился в профессии. Позже артист снимался в «Убойной силе» и других криминальных сериалах. С обострённым чувством справедливости заслуженный артист РФ тяжело переживал конфликты с миром. В последние годы глушил подавленность сильными препаратами и алкоголем — опасное сочетание, которое в итоге и привело к трагическому финалу. Актёр умер от сердечно-лёгочной недостаточности 5 ноября 2014 года в возрасте 49 лет. Анна Самохина прославилась в конце 80-х годов в «Узнике замка Иф» и «Ворах в законе». В 90-х годах артистка совмещала насыщенную театральную жизнь со съёмками, в том числе в зарождавшемся тогда жанре криминального сериала. В «Бандитском Петербурге» исполнительница с 4-го сезона играла Катю Званцеву, заменив Ольгу Дроздову. Самохина стала главным добытчиком в семье. Первый брак развалился, второй муж изменил, роман со старым знакомым не сложился. Работая на износ, плохо питаясь и нервничая, заслуженная артистка России запустила здоровье. В 2009 году боли в желудке оказались последней стадией рака. Последние месяцы актриса провела в хосписе, до конца сохраняя безупречный вид. Анны Самохиной не стало в феврале 2010 года.
Легенда детективного жанра и его уходВалерий Филонов был лицом петербургского нуара, снимался в «Убойной силе» и «Агенте национальной безопасности». Диапазон таланта актёра впечатлял: сегодня он играл доблестного офицера, а завтра уже перевоплощался в отпетого бандита. В «Бандитском Петербурге» легенда детективного жанра блестяще сыграл Илью Шмулевича.
Всего в фильмографии мастера более 60 картин, последняя — «Тайга» (2024). Филонов тяжело болел, а после смерти жены состояние звезды «Бандитского Петербурга» ухудшилось. Оставшись один, артист попал в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но во время операции сердце не выдержало. Валерий Филонов скончался 2 мая 2026 года в возрасте 86 лет.
Дмитрий Певцов: смерть забрала того, кто только начинал житьВ «Бандитском Петербурге» Дмитрий Певцов сыграл Белого — адвоката, внедрившегося в банду ради мести. Любовный треугольник с Олегом Званцевым и его женой Катей (Ольга Дроздова) привёл к гибели героя. Экранные чувства с Дроздовой переросли в реальные. Певцов долго добивался согласия избранницы на брак. У актёра уже был сын Даниил от сокурсницы, но мать увезла мальчика в Канаду, и артист с ним не общался, называя это грехом. Когда 12-летний Даниил вернулся в Москву, именно Ольга Дроздова проявила инициативу и настояла на том, чтобы муж восстановил отношения с наследником. С тех пор герой «Бандитского Петербурга» стал часто бывать с сыном, проводя с ним много времени. Трагедия случилась в августе 2012 года на встрече одноклассников. Поводом для встречи выпускников стало пятилетие окончания школы.
В разгар вечера Даниил вышел на балкон. Облокотившись на перила, парень не удержался и упал с третьего этажа. Врачи Боткинской больницы диагностировали у юноши тяжелейшие травмы головы, позвоночника и внутренних органов. Пациент находился в состоянии клинической смерти. Две экстренные операции и девять дней в коме не дали результата. 3 сентября 2012 года Даниил Певцов умер в реанимации, не дожив до 23 лет.