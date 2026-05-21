Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
Сын Евгения Плющенко — 13-летний Александр Плющенко — будет представлять Азербайджан в фигурном катании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
По данным агентства, на заседании исполкома Федерации фигурного катания России спортсмену уже выдали открепление. Теперь Александру необходимо получить специальное разрешение от International Skating Union, после чего он сможет официально выступать за новую страну на международных соревнованиях. Ожидается, что это станет возможным уже со следующего сезона.
Александр Плющенко занимается фигурным катанием с раннего детства и ранее выступал по первому спортивному разряду. При этом спортсмен практически не участвовал в крупнейших всероссийских турнирах и не входил в список кандидатов в сборную России.
До начала серьёзной спортивной карьеры Александр был широко известен публике под прозвищем Гном Гномыч — так его называли родители и поклонники семьи Плющенко.
