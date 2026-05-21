«Мы были настоящими»: Артём Качер прокомментировал конфликт на съёмках

Артём Качер впервые высказался о драке на шоу «Сокровища императора»
Артём Качер впервые прокомментировал конфликт с участником оранжевой команды Олегом Яровинским на шоу «Сокровища императора». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, участники проекта изначально понимали, что на реалити невозможно скрывать эмоции или делать вид, будто ничего не происходит.
«Мы приехали на шоу, поэтому понимали, что нужно не замалчивать какие-то моменты, а выносить их на всеобщее обозрение, разговаривать, чтобы телезрителю было интересно. Да и мы себя таким образом не предавали. Мы были сами собой, были настоящими», — рассказал Артём Качер на музыкальном вечере TopHit Live.Певец также подчеркнул, что серьёзного конфликта между участниками в итоге не осталось. По словам Качера, сейчас он ни на кого не держит обиду и относится ко всем участникам проекта с уважением.