24 сентября 2026, 17:42

Лидия Федосеева-Шукшина (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, одна из самых известных исполнительниц отечественного кино. Зрителям она запомнилась по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки», «Вам и не снилось…», «Трын-трава» и другим картинам, вошедшим в золотой фонд советского кинематографа. Особое место в творческой биографии актрисы занимает ее союз с писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным. Федосеева стала для него не только супругой, но и главной музой. 25 сентября 2026 года Лидии Федосеевой-Шукшиной исполняется 88 лет. В последние годы актриса практически не появляется на публике. Одновременно семья Федосеевой-Шукшиной несколько лет находилась в центре громкого конфликта. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной: детство и юность Учеба во ВГИКе и первые трудности Первые роли и актерская карьера Фильмы Лидии Федосеевой-Шукшиной Личная жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной Конфликт дочерей из-за наследства Лидия Федосеева-Шукшина просила дочерей прекратить конфликт Болезнь Лидии Федосеевой-Шукшиной Здоровье актрисы и подготовка к похоронам Где сейчас Лидия Федосеева-Шукшина

Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной: детство и юность

Актрисы Маргарита Кошелева (слева) и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: РИА Новости)

Учеба во ВГИКе и первые трудности

Первые роли и актерская карьера

Фильмы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина (фото: кадр из фильма «Хождение по мукам»)

Основные фильмы и сериалы

1955 — «Максим Перепелица»;

1969 — «Странные люди»;

1972 — «Печки-лавочки»;

1973 — «Калина красная»;

1975 — «Они сражались за Родину»;

1976 — «12 стульев»;

1980 — «Вам и не снилось…»;

1981 — «Шофер на один рейс»;

1983 — «Гори, гори ясно…»;

1986 — «По главной улице с оркестром»;

1991 — «Виват, гардемарины!»;

1994 — «Петербургские тайны»;

2002 — «Вечера на хуторе близ Диканьки»;

2010 — «Женить миллионера»;

2014 — «Линия Марты»;

2018 — «Макмафия»;

Личная жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной

Первый муж и дочь Анастасия

Лидия Федосеева-Шукшина (фото: кадр из фильма «Вам и не снилось»)

Знакомство с Василием Шукшиным и рождение дочерей

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной

Мария Шукшина (фото: Instagram* / shukshina_maria)

Четыре брака Федосеевой-Шукшиной после смерти Василия Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: Instagram* / alibasov_nana)

Конфликт дочерей из-за наследства

Сыновья Марии Шукшиной и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: Instagram* / shukshina_maria)

Лидия Федосеева-Шукшина просила дочерей прекратить конфликт

«Никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на все пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает. Сегодня я здесь, а завтра, может, усну и не проснусь», — делилась актриса.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: РИА Новости / Петр Чернов)

Болезнь Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«То, что было пять минут назад, в 2018-2019-м, она с трудом вспоминает. Но если ей рассказывать на пальцах, параллельно подсказывать, то она сможет вспомнить», — рассказывала Ольга в эфире «Пусть говорят».

Здоровье актрисы и подготовка к похоронам

«Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге», — заявила Федосеева-Шукшина.

«Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это все сложно», — признавалась она.

Где сейчас Лидия Федосеева-Шукшина