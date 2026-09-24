Скандал дочерей из-за наследства, подготовка к похоронам и развод с Бари Алибасовым: что известно о здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной?
Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, одна из самых известных исполнительниц отечественного кино. Зрителям она запомнилась по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки», «Вам и не снилось…», «Трын-трава» и другим картинам, вошедшим в золотой фонд советского кинематографа. Особое место в творческой биографии актрисы занимает ее союз с писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным. Федосеева стала для него не только супругой, но и главной музой. 25 сентября 2026 года Лидии Федосеевой-Шукшиной исполняется 88 лет. В последние годы актриса практически не появляется на публике. Одновременно семья Федосеевой-Шукшиной несколько лет находилась в центре громкого конфликта. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Лидии Федосеевой-Шукшиной: детство и юностьЛидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Ее отец Николай Федосеев во время Великой Отечественной войны ушел на фронт. После демобилизации он устроился работать в отдел снабжения мясокомбината и стал единственным кормильцем семьи.
Мать будущей актрисы Зинаида занималась хозяйством и воспитанием троих детей — Лидии и ее младших братьев Анатолия и Германа. Детство девочки прошло в коммунальной квартире в центре Ленинграда, неподалеку от Казанского собора.
Одним из самых ярких детских впечатлений для нее стал поход в кино на картину «Небесный тихоход». После сеанса девочка отправилась за экран, рассчитывая увидеть там актеров, и сильно разочаровалась, когда никого не обнаружила. Интерес к кино, однако, после этого не исчез. Напротив, именно тогда будущая артистка окончательно решила связать свою жизнь с кинематографом.
Учеба во ВГИКе и первые трудностиПосле окончания школы Лидия Федосеева переехала в Москву и поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии.
Учеба складывалась непросто. С третьего курса Федосееву отчислили из института из-за нерегулярного посещения занятий после рождения дочери. Попытка перевестись в театральный институт не принесла результата. В итоге актриса восстановилась во ВГИКе и продолжила обучение в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Вместе с ней учились Жанна Болотова, Жанна Прохоренко, Николай Губенко, Сергей Никоненко и Лариса Лужина. ВГИК Лидия Федосеева окончила в 1964 году.
Первые роли и актерская карьераВ кино Федосеева начала сниматься еще в середине 1950-х годов. Ее первой работой стала небольшая роль в комедии «Максим Перепелица», вышедшей в 1955 году. Настоящая известность пришла к актрисе после фильма «Сверстницы» в 1959 году. После окончания ВГИКа в 1964-м Федосеева вошла в труппу Театра-студии киноактера, где проработала почти два десятилетия.
Однако главным этапом ее творческой биографии стал период сотрудничества с Василием Шукшиным. В картинах «Печки-лавочки» и «Калина красная» актриса создала образы простых русских женщин, которым были свойственны искренность, эмоциональная глубина и внутренняя сила. Особенно заметной стала ее работа в «Калине красной», которая со временем вошла в число наиболее известных картин советского кинематографа.
После смерти супруга Федосеева взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина и продолжила актерскую карьеру.
Фильмы Лидии Федосеевой-ШукшинойОдной из ее известных работ стала мадам Грицацуева в экранизации «12 стульев». В драме «Вам и не снилось…» актриса сыграла эксцентричную мать главного героя. В исторических картинах «Юность Петра» и «Виват, гардемарины!» Федосеева-Шукшина воплотила образы императриц Екатерины I и Екатерины II соответственно.
Заметной работой позднего периода стала роль в популярном телесериале «Петербургские тайны». В 21 веке актриса стала значительно реже появляться на экране, однако продолжила принимать участие в отдельных телевизионных и кинопроектах.
Основные фильмы и сериалы
- 1955 — «Максим Перепелица»;
- 1969 — «Странные люди»;
- 1972 — «Печки-лавочки»;
- 1973 — «Калина красная»;
- 1975 — «Они сражались за Родину»;
- 1976 — «12 стульев»;
- 1980 — «Вам и не снилось…»;
- 1981 — «Шофер на один рейс»;
- 1983 — «Гори, гори ясно…»;
- 1986 — «По главной улице с оркестром»;
- 1991 — «Виват, гардемарины!»;
- 1994 — «Петербургские тайны»;
- 2002 — «Вечера на хуторе близ Диканьки»;
- 2010 — «Женить миллионера»;
- 2014 — «Линия Марты»;
- 2018 — «Макмафия»;
Личная жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной
Первый муж и дочь Анастасия
Будущего первого мужа, украинского артиста Вячеслава Воронина, Федосеева встретила еще в молодости, когда училась. Их отношения развивались стремительно и привели к браку. В семье родилась дочь Анастасия.
Федосеевой приходилось постоянно находиться между Ленинградом и Москвой: в одной столице она училась и строила карьеру, в другой у родителей росла маленькая дочь. Сам Воронин работал в Киеве. Расстояние, семейные обстоятельства и профессиональная занятость постепенно разрушили отношения супругов. Впоследствии их брак распался.
Знакомство с Василием Шукшиным и рождение дочерей
С Василием Шукшиным Федосеева познакомилась на съемках фильма «Какое оно, море?». Между актерами возникли близкие отношения, а с Ворониным актриса развелась позже. Как вспоминала сама Федосеева-Шукшина, к тому моменту она уже ждала ребенка от Шукшина.
В 1967 году у пары родилась дочь Мария, а в 1968-м — Ольга. Совместная жизнь Лидии Федосеевой и Василия Шукшина продолжалась до октября 1974 года. После смерти писателя, режиссера и актера актриса продолжила воспитывать дочерей и сохранять память о супруге.
Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной
Мария Шукшина окончила переводческий факультет Института иностранных языков имени Мориса Тореза. Некоторое время она работала переводчицей, однако позже связала свою жизнь с телевидением и кино. Она стала актрисой и телеведущей. С 1999 по 2014 год была соведущей программы «Жди меня» на «Первом канале». У Марии четверо детей.
Ольга Шукшина также училась во ВГИКе и снялась в нескольких фильмах, но продолжать актерскую карьеру не стала. Она начала писать рассказы и поступила в Литературный институт, где занималась исследованием творчества своего отца.
Позднее Ольга некоторое время жила при Николо-Шартомском монастыре и работала в православном приюте. Там находился ее сын Василий. Сначала она помогала по хозяйству и на кухне, а затем стала заниматься с детьми. Именно отношения между Марией и Ольгой в последующие годы превратились в одну из самых болезненных семейных историй Федосеевой-Шукшиной.
Четыре брака Федосеевой-Шукшиной после смерти Василия Шукшина
После смерти Василия Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева-Шукшина еще несколько раз пыталась устроить личную жизнь. Ее браки с Михаилом Аграновичем и Мареком Межеевским оказались корткими. Долгое время актриса не могла найти человека, который занял бы место ушедшего из ее жизни Шукшина.
В общей сложности у Федосеевой-Шукшиной к тому периоду было четыре бывших мужа. Однако очередной громкий поворот в личной жизни актрисы произошел уже в преклонном возрасте.
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов
В ноябре 2018 года Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в центре внимания российских СМИ. Стало известно, что она вышла замуж за продюсера Бари Алибасова. На момент регистрации брака актрисе было 80 лет. Однако семейная жизнь супругов оказалась недолгой. Уже в начале 2020 года в СМИ появились сообщения о споре вокруг квартиры Федосеевой-Шукшиной.
По словам актрисы, Алибасов убедил ее подписать дарственную на московскую недвижимость. При этом сама Федосеева-Шукшина утверждала, что думала, будто подписывает завещание, поскольку хотела после смерти оставить квартиру своим внукам-близнецам.
В 2020 году между супругами возник судебный спор из-за этой квартиры. Ранее Федосеева-Шукшина подарила недвижимость Алибасову, после чего он передал ее по договору отчуждения своему помощнику. Актриса потребовала вернуть жилье и обратилась в суд.
В октябре 2020 года суд признал договор дарения недействительным и обязал Алибасова вернуть квартиру супруге. В декабре того же года Алибасов и Федосеева-Шукшина официально развелись.
Конфликт дочерей из-за наследстваЕще более продолжительным оказался конфликт вокруг наследства Василия Шукшина. После смерти писателя и режиссера его наследство разделили между вдовой и дочерьми: Лидия Федосеева-Шукшина и дочь Екатерина получили по 20%, а Мария и Ольга — по 30%.
Позднее Лидия Николаевна отказалась от своей доли и передала ее старшей дочери Марии. Свое решение она не обсуждала с другими наследниками, что вызвало недовольство Ольги. Младшая дочь заявила, что также имеет равные права на наследство по закону, и обратилась в суд с требованием признать договор дарения недействительным.
Ольга также обвиняла Марию в том, что та якобы обманом вынудила мать отказаться от собственности. Федосеева-Шукшина поддержала младшую дочь и позволила Ольге оспаривать договор в суде. Однако продолжительные разбирательства только усилили напряжение внутри семьи. При этом здоровье матери постепенно становилось для нее более важным, чем продолжение имущественного спора.
Лидия Федосеева-Шукшина просила дочерей прекратить конфликтСудебные разбирательства продолжались несколько лет. Мария заявляла о победах в судах, а сама Лидия Федосеева-Шукшина, уставшая от семейных конфликтов, в начале 2025 года выступила с открытым письмом. Актриса просила дочерей прекратить судебные тяжбы и отказаться от взаимных обвинений ради мира в семье.
«Никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на все пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает. Сегодня я здесь, а завтра, может, усну и не проснусь», — делилась актриса.К семейным конфликтам оказался причастен и бывший супруг Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов. Он также поддерживал попытки актрисы примирить дочерей, хотя и сам ранее оказался участником имущественного спора с ней.
Мария со временем практически перестала публично обсуждать семейную ситуацию и не соглашалась на компромиссы. Ольга, напротив, долгое время продолжала считать сестру виновной в том, что их мать лишилась части собственности, и настаивала на необходимости бороться за справедливость.
Многолетний конфликт стал предметом постоянного внимания общественности. Многие сомневались, что дочери смогут прекратить судебные разбирательства. При этом отношения Марии и Ольги оставались напряженными. Федосеева-Шукшина продолжала просить дочерей найти возможность для примирения.
В сентябре 2025 года Ольга отказалась от судебных претензий к Марии. При этом семейные отношения полностью восстановить не удалось.
Болезнь Лидии Федосеевой-ШукшинойВ последние годы состояние здоровья актрисы значительно ухудшилось. Федосеева-Шукшина страдает деменцией, а также столкнулась с последствиями ранее перенесенного инсульта. Из-за проблем с памятью и преклонного возраста Лидия Николаевна практически перестала выходить из дома. Родные стараются оградить ее от лишних переживаний и семейных конфликтов.
Несмотря на ухудшение памяти, актриса продолжает помнить многие события детства. По словам Ольги, воспоминания о Ленинграде и ранних годах жизни сохранились значительно лучше, чем события последних лет.
«То, что было пять минут назад, в 2018-2019-м, она с трудом вспоминает. Но если ей рассказывать на пальцах, параллельно подсказывать, то она сможет вспомнить», — рассказывала Ольга в эфире «Пусть говорят».Несколько лет назад Ольга стала постоянно находиться рядом с матерью и взяла на себя большую часть заботы о ней.
Здоровье актрисы и подготовка к похоронамВместе с Ольгой Лидия Федосеева-Шукшина переехала в Новую Москву. Решение связывали не только с рекомендациями врачей обеспечить актрисе покой, но и с последствиями судебных разбирательств, в результате которых Федосеева-Шукшина лишилась части недвижимости.
Квартира в центре Москвы досталась старшей дочери Марии. Еще одна квартира перешла внучке Анне, однако впоследствии ее продали. На новом месте жительства актриса начала задумываться о будущем и записала обращение, в котором рассказала о своих финансовых распоряжениях и похоронах.
«Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге», — заявила Федосеева-Шукшина.Этим решением актриса продемонстрировала, что не держит обиды на Марию и не намерена продолжать имущественный конфликт. Однако главным ее желанием по-прежнему оставалось примирение дочерей. Федосеева-Шукшина рассказывала, что когда-то Мария и Ольга были очень близки.
«Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это все сложно», — признавалась она.
Где сейчас Лидия Федосеева-ШукшинаИз-за преклонного возраста и серьезных проблем со здоровьем актриса ведет практически затворнический образ жизни. Она редко выходит на улицу, а близкие стараются не допускать ситуаций, которые могут вызвать у нее лишние переживания.
Несмотря на состояние здоровья, Федосеева-Шукшина продолжает интересоваться происходящим в мире и следить за новостями. Иногда она участвует в телевизионных программах или записывает видеообращения из дома.
В сентябре 2026 года сообщалось, что родственники вызвали к актрисе скорую помощь после падения. Сообщается, что Федосеева-Шукшина получила легкую травму головы.