24 сентября 2026, 13:21

Рустам Рептилоид (фото: Instagram* @rustreptiloid)

Рустам Рептилоид прошел путь от брейк-данса и КВН до «Comedy Баттл», «Что было дальше?» (ЧБД) и собственной музыкальной карьеры. Он неоднократно менял направления, не боясь экспериментов и неудач. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Рустама и его псевдоним Творческий путь Рустама Рептилоида и встреча с Тамби Масаевым «Что было дальше?» и другие шоу Почему Рептилоид ушел из «ЧБД» От юмора к музыке Личная жизнь Рустама Рептилоида

Детство Рустама и его псевдоним

«Я Рептилоид, потому что по маме я комодский варан, рептилия. Стараюсь быть комиком, а еще курей выращиваю», — с типичным для него наигранно серьезным видом говорил Рустам.

Творческий путь Рустама Рептилоида и встреча с Тамби Масаевым

Тамби Масаев, Рустам Рептилоид и Илья Макаров (фото: Instagram* @tambi_masaev)

«Я всегда боюсь пожалеть о чем-то, поэтому если у меня в голове какая-то навязчивая идея появляется, я делаю. Если есть что-то точно проверенное и смешное и есть эксперимент, я всегда выбираю эксперимент. Пусть он провалится, но я попробую. Пожалеть о чем-то страшно, особенно в возрасте, когда всё уже необратимо».

«Что было дальше?» и другие шоу

Почему Рептилоид ушел из «ЧБД»

Рустам Рептилоид (фото: кадр из «ЧБД»)

От юмора к музыке

Личная жизнь Рустама Рептилоида