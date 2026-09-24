Ушёл из ЧБД и нашёл себя в диджеинге: как сейчас живёт Рустам Рептилоид и что известно о его личной жизни?
Рустам Рептилоид прошел путь от брейк-данса и КВН до «Comedy Баттл», «Что было дальше?» (ЧБД) и собственной музыкальной карьеры. Он неоднократно менял направления, не боясь экспериментов и неудач. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство Рустама и его псевдоним
Настоящее имя Рустама Рептилоида — Рустам Эльмудинович Саидахмедов. Он родился 25 сентября 1991 года в Нальчике в семье военного. Отец был офицером, мать занималась детьми, у Рустама есть старший брат.
В 2008 году Саидахмедов окончил школу № 6. Родители поддерживали его увлечения и не запрещали заниматься юмором. До КВН Рустам увлекался брейк-дансом, но после нескольких травм был вынужден оставить танцы. При этом любовь к выступлениям перед публикой сохранилась.
Псевдоним Рептилоид он объяснял так:
«Я Рептилоид, потому что по маме я комодский варан, рептилия. Стараюсь быть комиком, а еще курей выращиваю», — с типичным для него наигранно серьезным видом говорил Рустам.
Творческий путь Рустама Рептилоида и встреча с Тамби Масаевым
Юмористическую карьеру Саидахмедов начал в КВН. В юниорской лиге он выступал за «Хаути и Ко», а Тамби Масаев — за «Парней». Позже они объединились и создали дуэт «Лена Кука», названный в честь интернет-пользовательницы, регулярно оставлявшей им негативные комментарии.
Команда выступала в «Эльбрус-экспрессе», а затем представляла КБГУ в Центральной Краснодарской лиге. Из-за проблем с финансированием ребятам пришлось искать поддержку, и однажды Рустам за два дня до поездки попросил денег у местного депутата.
Чтобы доказать, что помощь не пропала зря, Рустам и Тамби решили попробовать силы в «Comedy Баттл».
В 2014 году дуэт «Лена Кука» неудачно выступил в «Comedy Баттл. Суперсезон», но в 2016-м победил в «Comedy Баттл. Опыт vs Молодость», получив главный приз — 7 миллионов рублей. Большую часть выигрыша артисты отдали семьям.
Начав с юмора, основанного на национальном колорите, дуэт постепенно пришел к театру абсурда. Именно эта манера стала одной из его отличительных особенностей.
В 2015 году Рептилоид также снялся в фильме «По небу босиком» режиссера Султана Хажироко.
Сам Рустам так говорил о своем отношении к экспериментам:
«Я всегда боюсь пожалеть о чем-то, поэтому если у меня в голове какая-то навязчивая идея появляется, я делаю. Если есть что-то точно проверенное и смешное и есть эксперимент, я всегда выбираю эксперимент. Пусть он провалится, но я попробую. Пожалеть о чем-то страшно, особенно в возрасте, когда всё уже необратимо».
«Что было дальше?» и другие шоу
В 2019 году Рустам Рептилоид и Тамби Масаев придумали шоу «Что было дальше?» и пригласили ведущим Нурлана Сабурова. В том же году Рустам появился в «Студии СОЮЗ», «#Созвоне», «Баре в большом городе» и «Чат-рулетке».
Он также участвовал в «Однажды в России» и других развлекательных проектах.
В апреле 2020 года Рептилоид стал ведущим шоу «Блиц-крик» — интеллектуально-развлекательной программы, в которой участники отвечали на вопросы из разных областей знаний, продолжали цитаты и стихи.
В 2020 году Рустам и Тамби стали гостями первого выпуска шестого сезона «Где логика?» на ТНТ, где соревновались с Анфисой Черных и Юлией Александровой.
Почему Рептилоид ушел из «ЧБД»
В апреле 2021 года стало известно, что в «Что было дальше?» Рустама заменит Эмир Кашоков. По слухам, Рептилоиду пришлось срочно уехать в Нальчик из-за обстоятельств, связанных с родными.
Вскоре он получил новое предложение — стать участником масштабного юмористического проекта ТНТ «Игра». В шоу соревновались два поколения комиков, а Рептилоид вошел в команду «молодых» вместе с Тамби Масаевым, Ильей Макаровым, Эмиром Кашоковым и другими юмористами.
Всего в проекте участвовали 85 комиков, разделенных на 12 команд. Главный приз составлял 30 миллионов рублей.
От юмора к музыке
Несмотря на популярность, Рептилоид сталкивался с критикой. Хейтеры обвиняли его в несмешных шутках, а сам Рустам соглашался, что профессиональным комиком себя не считает.
В 2021 году он действительно ушел из юмористической сферы и занялся диджеингом.
Под псевдонимом Reptiloid он начал выступать в московских клубах, а затем стал выпускать собственные треки. Развивать музыкальную карьеру ему помогло сотрудничество с лейблом «Ствол».
В 2024 году вышел его дебютный записанный трек Village Orgy, вошедший в сборник «Рэйв легенды».
Личная жизнь Рустама Рептилоида
О личной жизни Рустам предпочитает не распространяться. Известно лишь, что в девушках он прежде всего ценит доброту.
Рептилоид регулярно занимается спортом, посещает тренажерный зал и бассейн. Его рост составляет 172 см.
Сегодня Рустам продолжает творческую деятельность и гастролирует по стране. Его карьера остается чередой неожиданных поворотов: от танцев и КВН до телевизионных шоу, YouTube-проектов и диджеинга.