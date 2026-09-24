Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин в третий раз стал отцом — фото

24 сентября 2026, 03:40

У 51-летнего Руслана Нигматуллина и его молодой жены Эвелины родилась дочь Адалин

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин в третий раз стал отцом. У него и телеведущей Эвелины родилась дочь Адалин. Радостной новостью спортсмен поделился в личном блоге.





О беременности Эвелины стало известно в июне. Чуть позже выяснилось, что у пары будет девочка. Для 24-летней телеведущей этот ребенок стал первым, а для 51-летнего Нигматуллина — третьим, ведь от первого брака у него есть двое взрослых сыновей. Более того, спортсмен уже дедушка, но, по его словам, отцовство все еще дарит неповторимые чувства.



Руслан Нигматуллин с дочкой (Фото: Instagram* @ruslan_nigmatullin) Несмотря на разницу в возрасте, в отношениях Эвелины и Руслана царит гармония. Когда Нигматуллин сделал любимой предложение в прошлом году, та, растрогавшись, сказала «да».



Сейчас супруги активно ведут соцсети, часто публикуя совместные видео, фото и показывая подписчикам милые моменты из семейной жизни. В самом свежем посте они выложили кадры новорожденной.



«22 сентября — самый счастливый день в жизни нашей семьи. На свет появилась наша дочь Адалин. Мы навсегда запомним этот день и людей, которые были рядом. (...) Адалин, впереди у нас целая жизнь, чтобы узнавать тебя и видеть, как ты растешь. А пока мы держим тебя на руках и не можем поверить, что наше счастье теперь можно обнять», — написал гордый отец.