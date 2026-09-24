Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин в третий раз стал отцом — фото
Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин в третий раз стал отцом. У него и телеведущей Эвелины родилась дочь Адалин. Радостной новостью спортсмен поделился в личном блоге.
О беременности Эвелины стало известно в июне. Чуть позже выяснилось, что у пары будет девочка. Для 24-летней телеведущей этот ребенок стал первым, а для 51-летнего Нигматуллина — третьим, ведь от первого брака у него есть двое взрослых сыновей. Более того, спортсмен уже дедушка, но, по его словам, отцовство все еще дарит неповторимые чувства.
Несмотря на разницу в возрасте, в отношениях Эвелины и Руслана царит гармония. Когда Нигматуллин сделал любимой предложение в прошлом году, та, растрогавшись, сказала «да».
Сейчас супруги активно ведут соцсети, часто публикуя совместные видео, фото и показывая подписчикам милые моменты из семейной жизни. В самом свежем посте они выложили кадры новорожденной.
«22 сентября — самый счастливый день в жизни нашей семьи. На свет появилась наша дочь Адалин. Мы навсегда запомним этот день и людей, которые были рядом. (...) Адалин, впереди у нас целая жизнь, чтобы узнавать тебя и видеть, как ты растешь. А пока мы держим тебя на руках и не можем поверить, что наше счастье теперь можно обнять», — написал гордый отец.Напомним, что до отношений с Эвелиной Нигматуллин пережил расставание с Еленой после почти 30 лет брака. Громкий развод был непростым — бывший вратарь сборной России по футболу рассказывал, что лишился всего имущества. Позднее он уточнил, что из-за мошеннических действий экс-супруги потерял 120 миллионов рублей — сумму, заработанную за годы карьеры.
Сейчас Нигматуллин успешно работает как диджей и участвует в различных телепроектах. Он также развивает бизнес: бренд вратарских перчаток и линию оптики, созданную вместе с женой.