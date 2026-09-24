«Все изменяют»: звезда «Слова пацана» развелся с женой

24 сентября 2026, 16:21

Никита Кологривый подтвердил развод с женой

Никита Кологривый (Фото: Телеграм/nik_kologrivyy)

Российский актер Никита Кологривый, наиболее известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», подтвердил, что развелся с женой Александриной Питиримовой. Об этом стало известно в шоу телеведущей Иды Галич «Есть вопросики».





Пара состояла в браке с 2020 года, а в мае 2021-го у них родилась дочь Есения. Ранее артист говорил, что не живет с женой, а теперь рассказал о расставании.



По словам актера, с Питиримовой у него сохранились хорошие отношения, а главным приоритетом для него остается семья и воспитание ребенка. Кологривый также заявил, что полностью содержит бывшую жену и дочь, а алименты считает несуществующим словом. Он подчеркнул, что взятая однажды ответственность не должна исчезать, даже если мужчина ушел из семьи. При этом артист не исключил воссоединения с Александриной в будущем.



Кологривый также поделился взглядами на ревность, заявив, что мужчина должен быть «максимальным собственником» в отношениях. При это на верность в современных отношениях он смотрит скептически.

«Я вообще считаю, что все изменяют. За время своей популярности нагляделся столько фальшивых отношений», — отметил актер.