Сати Казанова прославилась благодаря «Фабрике звезд» и группе «Фабрика», а затем выбрала сольную карьеру и этническую музыку. Певица развивает проект Sati Ethnica, воспитывает дочь, изучает индийскую культуру и занимается духовными практиками. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и семья Сати Казановой
Сатаней Сетгалиевна Казанова, известная как Сати Казанова, родилась 2 октября 1982 года в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской АССР. Она выросла в большой традиционной кабардинской семье. По национальности артистка — кабардинка, по знаку зодиака — Весы. Будущая певица сначала училась в деревенской школе. Когда ей исполнилось 12 лет, семья переехала в Нальчик. Там Сати начала заниматься вокалом в школе искусств.
После девятого класса она поступила в Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств. Казанова выбрала специальность «академический вокал». Учебу девушка совмещала с выступлениями на концертах и работой певицей в ресторане. Отец не одобрял это занятие, из-за чего в семье возникали конфликты.
В Нальчике Сати стала лауреатом регионального конкурса «Нальчикские зори». Однако молодой исполнительнице хотелось выйти за пределы республиканской сцены и добиться успеха в столице.
Переезд в Москву и учеба в Гнесинке
После третьего курса училища Казанова отправилась в Москву. В первые годы ей помогал Арсен Каноков, который в тот период занимался бизнесом, а позднее стал президентом Кабардино-Балкарии. В столице Сати поступила в Музыкальную академию имени Гнесиных на факультет эстрадно-джазового вокала. Она получила неполное высшее образование по специальности «эстрадное пение».
Во время учебы певица работала вокалисткой в музыкальном шоу «Вояж мечты» в казино. Денег начинающей артистке не хватало: нужно было оплачивать жилье, покупать сценические наряды и поддерживать образ. В 2002 году Казанова стала участницей проекта «Фабрика звезд». Этот шаг открыл ей дорогу к широкой известности.
«Фабрика звезд» и работа в группе «Фабрика»
В декабре 2002 года в рамках «Фабрики звезд» создали женское трио «Фабрика». Сати Казанова вошла в первый состав популярной группы и проработала в ней восемь лет. В мае 2010 года певица ушла из коллектива, чтобы начать сольную карьеру. Ее продвижением занялся продюсер Игорь Матвиенко. В том же году исполнительница представила первый сольный сингл «Семь восьмых».
Позднее в репертуаре артистки появились песни «Буэнос-Айрес», «Потусторонняя», «Чувство легкости», «Дура», «Мы поверим в чудеса» и «Прощай». В 2019 году она выпустила романтический сингл Ti amo. Затем Казанова решила отказаться от поп-музыки и гастролей с эстрадной программой. Ее творчество сосредоточилось на этническом направлении.
Проект Sati Ethnica и новая музыка
Главным музыкальным проектом Сати Казановой стал Sati Ethnica. Певица выступает с этой программой на европейских площадках. В основу композиций входят переработки старинных славянских, кавказских и восточных песен, а еще санскритские мантры. Электронное звучание сочетается с живыми инструментами: флейтой, виолончелью и арфой.
После рождения дочери артистка быстро вернулась к творческой работе. Уже через месяц она начала заниматься новым альбомом Sati Ethnica дома. В декабре 2024 года Казанова выступила на концерте «Звезды Черкес ФМ» в Москве. Певица планировала выпустить пластинку в 2025 году. Весной она вновь вышла на сцену и отправилась в гастрольный тур вместе с ребенком.
Образование, телевидение и кино
В 2006 году Сати решила продолжить учебу и получить высшее образование. В 2014 году она окончила Российский университет театрального искусства — ГИТИС по специальности «актер». Казанова участвовала в телепроектах «Лед и пламень», «Призрак оперы», «Один в один», «Старый Новый год на Первом» и «Фактор страха». Артистка снималась в фильмах «Здрасьте, я ваше папо!», «Снежный ангел», «Zолушка» и «По небу босиком». Осенью 2025 года певица сообщила о поступлении в РУДН на факультет индологии. Она захотела глубже изучать философию, религию и культуру Индии.
Йога, медитации и Sati Club
Сати Казанова придерживается вегетарианства, занимается йогой и интересуется медитативными практиками. Она проводит в Москве мастер-классы по звукотерапии OM chanting. На странице певицы в соцсетях говорится, что каждый человеческий орган имеет собственную резонансную частоту. По мнению артистки, звуки помогают организму восстановить гармонию. Интерес к духовным практикам привел Казанову к запуску Sati Club. На онлайн-площадке она проводит духовные занятия, дыхательные и телесные практики. Певица делится с участниками рецептами и советами по уходу за собой. В первый день 2026 года артистка получила монашеский статус. Она прошла обряд посвящения в Германии у своего учителя и вошла в число девяти избранных по индуистским традициям.
Скандал с Сати Казановой
В 2016 году певица оказалась в центре скандала из-за резкого высказывания на пресс-конференции в Нальчике. Казанова рассказывала о своем благотворительном фонде и заявила, что он занимается вопросами творчества, а не помогает «кривым и косым» детям. Эти слова возмутили родителей детей с особенностями здоровья, общественность и коллег исполнительницы. Ситуация получила широкий резонанс.
Муж Сати Казановой Стефано Тиоццо
Личная жизнь певицы долго привлекала внимание журналистов. Сати приписывали романы с состоятельными и известными мужчинами, однако с замужеством она не спешила. Исполнительница говорила, что ищет мужчину, похожего на ее отца. 14 октября 2017 года Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Свадьба прошла по кабардинским традициям. Невеста выбрала белое платье с золотистой вышивкой, а жених надел национальный кабардинский наряд. По словам артистки, супруг уважает ее культуру и обычаи. После свадьбы пара договорилась жить на две страны. Стефано согласился проводить несколько месяцев в Москве, поскольку для Сати важны российские зрители и сцена.
Дочь Сати Казановой Анагха
В июне 2024 года Сати Казанова рассказала подписчикам о беременности. В октябре у нее и Стефано Тиоццо родилась дочь. Певица мечтала о домашних родах, но решила рожать в роддоме, учитывая возраст и возможные риски. Артистка не показывала лицо девочки и не называла ее имя в первые годы жизни. В декабре ребенку оформили итальянский паспорт.
Сати Казанова сейчас
Летом 2026 года Казанова впервые раскрыла имя дочери. Девочку зовут Анагха. По словам певицы, родители выбрали имя с учетом натальной карты и положения планет. Несмотря на материнство, россиянка продолжает активно работать и развивать музыкальную карьеру.
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