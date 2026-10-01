Евгений Понасенков переписал квартиру в Москве на мать сразу после присвоения статуса иноагента

01 октября 2026, 08:32

Понасенков оформил квартиру в Москве на мать после присвоения статуса иноагента

Евгений Понасенков (Фото: Instagram* @evgenii_ponasenkov)

Евгений Понасенков переписал московскую квартиру на мать сразу после присвоения статуса иноагента. Об этом пишет SHOT.