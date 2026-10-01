Евгений Понасенков переписал квартиру в Москве на мать сразу после присвоения статуса иноагента
Евгений Понасенков переписал московскую квартиру на мать сразу после присвоения статуса иноагента. Об этом пишет SHOT.
В 2022 году историка признали иностранным агентом, и он оперативно принял меры, чтобы сохранить российскую недвижимость. В июле Понасенков заключил договор дарения на трёхкомнатную квартиру в Хорошёвском районе, стоимостью около 35 миллионов рублей, передав права своей матери. Сейчас ей 74 года.
Уточняется, что в квартире проживают родители историка. Его отец, Николай Понасенков, которому сейчас 76 лет, в нулевых годах занимал должность начальника отделения госпиталя внутренних войск и имел звание полковника медицинской службы. В 2010 году против него возбудили уголовное дело.
По версии следствия, мужчина передавал гражданским лицам альбумин. Понасенков-старший похитил 70 литров кровяного раствора, что обошлось государству в 745 тысяч рублей. На суде он отрицал вину, утверждая, что его подставили. В результате Николая приговорили к условному сроку. В настоящее время отец историка работает в Центре крови имени Гаврилова.
11 сентября текущего года Понасенкова исключили из реестра иностранных агентов в связи с утратой оснований для его включения.
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