«Я утонул»: Олег Верещагин едва не погиб на съемках «Выживалити»

30 сентября 2026, 16:55

Олег Верещагин рассказал, как начал утонуть во время испытания в шоу

Олег Верещагин (Фото: Instagram* / @oleg_vereshchagin)

Олег Верещагин признался, что во время участия в шоу «Выживалити» оказался в серьезной опасности. На одном из испытаний актеру не хватило сил, и он начал уходить под воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Верещагина, ситуация была настолько серьезной, что ему потребовалась помощь медиков. Актер отметил, что раньше никогда не сталкивался с подобным и впервые в жизни оказался в ситуации, когда его пришлось увозить на скорой.





«Я утонул. Просто утонул. Я никогда в жизни не тонул и меня никогда в жизни не увозили на скорой. Это было абсолютно серьезно», — рассказал Олег на премьере шоу.