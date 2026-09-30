«Я утонул»: Олег Верещагин едва не погиб на съемках «Выживалити»
Олег Верещагин рассказал, как начал утонуть во время испытания в шоу
Олег Верещагин признался, что во время участия в шоу «Выживалити» оказался в серьезной опасности. На одном из испытаний актеру не хватило сил, и он начал уходить под воду. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Верещагина, ситуация была настолько серьезной, что ему потребовалась помощь медиков. Актер отметил, что раньше никогда не сталкивался с подобным и впервые в жизни оказался в ситуации, когда его пришлось увозить на скорой.
«Я утонул. Просто утонул. Я никогда в жизни не тонул и меня никогда в жизни не увозили на скорой. Это было абсолютно серьезно», — рассказал Олег на премьере шоу.Выбраться из воды Верещагину помогли участники проекта Natan и Саша ST. Они пришли актеру на помощь, когда он уже не справлялся самостоятельно.
Испытание в итоге обернулось для Верещагина серьезным стрессом, однако всё закончилось благополучно. Сам актер теперь может вспоминать произошедшее как один из самых опасных эпизодов своего участия в шоу.