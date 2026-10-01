Роскомнадзор взыскал с Екатерины Варнавы почти 50 тысяч рублей
Роскомнадзор взыскал с российской актрисы Екатерины Варнавы почти 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно судебным документам, судья постановил взыскать с Варнавы 49 071 рубль 43 копейки. Эта сумма составляет задолженность за третий и четвертый кварталы 2025 года.
Кроме того, актриса должна заплатить в государственный бюджет РФ восемь тысяч рублей. Таким образом, итоговая сумма взыскания превышает 57 тысяч рублей. Причину образования задолженности Варнавы в документах не указали.
Ранее стало известно, что Екатерина Варнава готова снова работать на российских корпоративах. За выступление для отечественных заказчиков артистка просит почти три миллиона рублей.
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