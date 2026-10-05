05 октября 2026, 14:14

Дмитрий Губерниев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дмитрий Губерниев — один из самых узнаваемых спортивных комментаторов России. Он прошел путь от академической гребли до больших телевизионных трансляций, вел развлекательные проекты, выпускал музыкальный альбом и не раз оказывался в центре громких конфликтов. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и занятия спортом Учеба и начало телевизионной карьеры Работа на спортивном телевидении Музыка и увлечения Дмитрия Губерниева Скандалы с участием комментатора Личная жизнь: жена, сын и новая семья Дмитрий Губерниев сейчас

Детство и занятия спортом

Учеба и начало телевизионной карьеры

Работа на спортивном телевидении

Дмитрий Губерниев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Музыка и увлечения Дмитрия Губерниева

Скандалы с участием комментатора

Личная жизнь: жена, сын и новая семья

Дмитрий Губерниев сейчас