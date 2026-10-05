Скандал на Олимпиаде в Сочи, связь с Ольгой Бузовой и новая семья: как комментатор Дмитрий Губерниев оказался в центре шоу-бизнеса?
Дмитрий Губерниев — один из самых узнаваемых спортивных комментаторов России. Он прошел путь от академической гребли до больших телевизионных трансляций, вел развлекательные проекты, выпускал музыкальный альбом и не раз оказывался в центре громких конфликтов. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и занятия спортомДмитрий Викторович Губерниев родился 6 октября 1974 года в Дрезне Орехово-Зуевского района Московской области. Его отец работал стекловаром, мать — фармацевтом. В детские годы Дмитрий пробовал силы в хоккее, футболе и лыжах. В 11 лет он начал серьезно заниматься академической греблей. На этот выбор повлияла случайная встреча матери будущего телеведущего с тренером Людмилой Николаевной Болтрук. До поступления в вуз Губерниев получил звание мастера спорта. Он стал чемпионом Москвы и завоевывал призовые места на соревнованиях союзного и международного уровня.
Учеба и начало телевизионной карьерыПосле школы Дмитрий поступил на тренерский факультет Российской академии физической культуры. Учебу он завершил с красным дипломом. Спортсмен мечтал попасть на Олимпиаду 1996 года в Атланте. Однако добиться желаемого на спортивном поприще ему не удалось. Тогда Губерниев решил реализовать другую детскую мечту — работать комментатором. Первый любительский комментарий Дмитрий провел еще в семь лет. Профессиональная карьера на телевидении стартовала в 1997 году. Он выиграл конкурс нового телеканала ТВЦ и получил работу спортивного комментатора и ведущего новостной рубрики. С 1998 года Губерниев комментировал матчи на Eurosport, готовил обзоры «Евроголов» и журналы Лиги чемпионов. В августе 2000 года он появился в программе «Вести» на телеканале «Россия».
Работа на спортивном телевиденииЗрители увидели Дмитрия Губерниева и на канале «Спорт». С 2000 по 2005 год он вел авторские проекты «Неделя спорта с Дмитрием Губерниевым», «Спорт за неделю» и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Комментатор участвовал в освещении Олимпийских игр. Его эмоциональная манера получила известность не только в России. На чемпионате мира по гребле на байдарках Губерниев настолько громко реагировал на происходящее, что австралийский журналист не смог вести собственный эфир. Реплики россиянина в итоге попали в трансляцию крупного зарубежного телеканала.
В августе 2013 года Дмитрий занял пост главного редактора спортивных каналов ВГТРК. Он вел развлекательное шоу «Это смешно», участвовал в телепроектах и снялся в документальном фильме «Мое советское детство». Летом 2025 года телеведущий получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий программы о спорте» за проект «Все на Матч!». В преддверии 2026 года каналы анонсировали праздничные эфиры, а Губерниев вошел в число ведущих «Голубого огонька» на «России-1».
Музыка и увлечения Дмитрия ГуберниеваГуберниев увлекается вокалом и считает себя большим поклонником музыки. Особенно ему нравится хэви-метал. В 2013 году вышел альбом «Ветер биатлона», где спортивный журналист выступил как исполнитель песен. Телеведущий следит за физической формой. Летом он занимается плаванием и греблей, зимой выбирает биатлон и лыжи. Еще одно любимое занятие комментатора — русская баня. После зарубежных поездок он предпочитает посетить парную и облиться ледяной водой.
Скандалы с участием комментатораНа церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи Дмитрий Губерниев назвал сборную Узбекистана таджикской. Кроме того, он перепутал спортсменов из Монголии, Исландии и Доминиканской Республики. После этого комментатору пришлось публично извиниться перед национальными командами.
СМИ сообщали и о конфликте Губерниева с тренером женской сборной России по биатлону в аэропорту Шереметьево. Причиной, по информации журналистов, стали критические высказывания телеведущего о работе тренерского штаба. Летом 2021 года громкий спор произошел между Дмитрием и Ольгой Бузовой в эфире «Все на матч!». Певицу пригласили в студию для обсуждения поражения сборной России на чемпионате Европы. Губерниев подключился по видеосвязи и начал задавать ей вопросы о футболе. Перепалка достигла пика после вопроса комментатора о том, перестала ли Бузова пить коньяк по утрам. Артистка резко отреагировала и назвала оппонента «дном».