Скандал на «Ревизорро», тайная дочь и уход с ТВ: как сейчас живёт Ольга Романовская и почему она покинула группу «ВИА Гра»?
Ольга Романовская — одна из самых неоднозначных участниц «ВИА Гры», чья карьера развивалась стремительно, но не по классическому сценарию поп-дивы. Музыка, телевидение, мода и личная жизнь переплелись в её истории, оставив после себя не только хиты, но и вопросы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
От Николаева к подиуму и сцене
Ольга Сергеевна Романовская, в девичестве Корягина, родилась 22 января 1986 года в Николаеве. С детства она занималась эстрадным и классическим вокалом, училась в музыкальной школе, но параллельно проявляла живой интерес к модельному бизнесу. В родном городе Ольга участвовала в подиумных показах и фотосессиях, а в 15 лет выиграла конкурс «Мисс Причерноморье-2001». Спустя три года девушка стала обладательницей титула «Мисс Коблево».
После школы Корягина поступила в Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусства, выбрав направление декоративно-прикладного искусства и специальность обработки ткани. Уже тогда стало ясно, что творчество для неё не ограничивается только сценой.
Кастинг, который изменил всё
На третьем курсе обучения Ольга узнала о кастинге в популярную группу «ВИА Гра», где освободилось место после ухода Надежды Грановской. Николаевская студентка сумела обойти сотни претенденток, однако вакансию тогда получила Кристина Коц-Готлиб, продержавшаяся в коллективе всего три месяца.
В апреле 2006 года Корягина всё же стала полноправной участницей трио «ВИА Гра». К этому моменту она успела поработать над вокалом с педагогами и сняться в клипе Валерия Меладзе «Без суеты». На сцене её партнёршами стали Вера Брежнева и Альбина Джанабаева. В этом составе группа записала англоязычный альбом «Л. М. Л.», а также снялась в клипах на песни «Цветок и нож» и заглавный трек пластинки. Кроме того, Ольга приняла участие в новогоднем мюзикле «Первый дома», где исполнила песню «Лей, дождь мечты».
Год в «ВИА Гре» и уход без скандалов
Несмотря на успешный старт, в «ВИА Гре» Корягина пробыла всего год и покинула коллектив в апреле 2007-го. Позже она ещё раз вышла на сцену вместе с Брежневой и Джанабаевой на юбилейном концерте группы в 2011 году. Также продюсеры Константин Меладзе и Алан Бадоев предлагали ей участие в шоу «Хочу V ВИА Гру» в роли наставницы, но Романовская отказалась, сочтя проект неинтересным для себя.
Сольная карьера Ольги Романовской без громкого успеха
После ухода из группы Ольга, как и многие бывшие солистки «ВИА Гры», сделала ставку на сольную карьеру и взяла фамилию мужа — Романовская. Дебютной работой стала песня «Колыбельная», клип на которую был снят, когда певица находилась в положении. Затем последовали треки «Достучаться до неба», «Тайная любовь» и «Красивые слова», занявшая 33-ю строчку в украинском чарте.
В 2014 году вышел диск «Музыка», а в декабре 2015-го — полноценный альбом «Держи меня крепче», включивший 14 композиций. Несмотря на регулярные релизы, головокружительной музыкальной карьеры у Романовской не случилось.
«Romanovska»: мода как второй шанс
Параллельно с музыкой Ольга реализовала себя как дизайнер, выпустив собственную линию женской одежды под брендом «Romanovska». Этот шаг стал логичным продолжением её образования и давнего интереса к работе с тканями.
«Ревизорро» и череда скандалов
В марте 2016 года стало известно, что Ольга Романовская сменит Елену Летучую в программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Долгое время руководство проекта держало интригу, обсуждая и другие кандидатуры, включая Никиту Джигурду, однако в эфире правда раскрылась.
За полгода работы в шоу съёмочная группа дважды оказалась в центре громких конфликтов. В Челябинске Романовская сорвала свадебное торжество, выйдя к гостям в спецодежде и начав перечислять нарушения ресторана. После инцидента молодожёны подали заявление в прокуратуру. Второй конфликт произошёл в ростовском кафе, где на ведущую и операторов напали нетрезвые посетители, и ситуацию пришлось улаживать полиции. В октябре 2016 года Ольга покинула проект.
Семья, о которой говорят шёпотом
В конце 2006 года Ольга познакомилась с одесским бизнесменом Андреем Романовским, а уже в апреле 2007-го вышла за него замуж. Пара воспитывает двух сыновей — совместного ребёнка и сына Андрея от первого брака.
В 2017 году Романовская заинтриговала поклонников, опубликовав фотографии с двумя подростками и шестилетней девочкой по имени София. На прямой вопрос, кем она ей приходится, певица ответила лишь, что это не племянница. Версии варьировались от крестницы до удочерения, однако всех троих детей Ольга назвала своей семьёй.
Жизнь Ольги Романовской после экранов
После ухода из «Ревизорро» Романовская продолжила сольную карьеру, выпустила сборник «Красивые слова», а также клипы «Папайя» и «Качели», последний из которых за неделю набрал до полумиллиона просмотров. Сегодня она живёт вне постоянного внимания телекамер, совмещая творчество, семью и собственные проекты, оставаясь одной из самых обсуждаемых бывших участниц «ВИА Гры».