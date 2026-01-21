Скандал на «Ревизорро», тайная дочь и уход с ТВ: как сейчас живёт Ольга Романовская и почему она покинула группу «ВИА Гра»?

21 января 2026, 11:40

Ольга Романовская (фото: Instagram* @romanovskaolga)

Ольга Романовская — одна из самых неоднозначных участниц «ВИА Гры», чья карьера развивалась стремительно, но не по классическому сценарию поп-дивы. Музыка, телевидение, мода и личная жизнь переплелись в её истории, оставив после себя не только хиты, но и вопросы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание От Николаева к подиуму и сцене Кастинг, который изменил всё Год в «ВИА Гре» и уход без скандалов Сольная карьера Ольги Романовской без громкого успеха «Romanovska»: мода как второй шанс «Ревизорро» и череда скандалов Семья, о которой говорят шёпотом Жизнь Ольги Романовской после экранов

От Николаева к подиуму и сцене

Кастинг, который изменил всё

Ольга Романовская (фото: Instagram* @romanovskaolga)

Год в «ВИА Гре» и уход без скандалов

Сольная карьера Ольги Романовской без громкого успеха

Ольга Романовская (фото: Instagram* @romanovskaolga)

«Romanovska»: мода как второй шанс

«Ревизорро» и череда скандалов

Семья, о которой говорят шёпотом

Ольга Романовская с семьей (фото: Instagram* @romanovskaolga)

Жизнь Ольги Романовской после экранов