Джиган хочет оставить половину имущества при разводе с Самойловой

21 января 2026, 11:13

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Рэпер Джиган намерен добиться раздела совместно нажитого имущества с Оксаной Самойловой пополам, несмотря на действующий брачный договор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.