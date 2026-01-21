Достижения.рф

Джиган хочет оставить половину имущества при разводе с Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Рэпер Джиган намерен добиться раздела совместно нажитого имущества с Оксаной Самойловой пополам, несмотря на действующий брачный договор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Артист рассчитывает получить половину загородного дома, нескольких квартир, автомобилей и другого имущества. При этом он заявляет о желании решить вопрос мирно, без публичных конфликтов, и сохранить уважительные отношения с Оксаной ради общих детей.

Адвокат Джигана Сергей Жорин пояснил, что рэпер планирует оспаривать брачный договор в суде. По его словам, в момент подписания документа Джиган находился в уязвимом состоянии, проходил лечение и принимал лекарственные препараты, из-за чего мог не осознавать в полной мере свои действия и возможные правовые последствия соглашения.

