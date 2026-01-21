Встречалась с продюсером, перестала общаться с коллективом и высказалась про СВО: как живет звезда «Ранеткок» Лера Козлова и почему ее уволили из группы?
Российская певица и актриса Валерия Козлова прославилась благодаря девичьей поп-рок-группе «Ранетки» и поп-проекту «5sta Family». Она ушла из «Ранеток» на пике популярности после романа с продюсером, пробовала себя в сольной карьере, а затем почти полностью исчезла с музыкальной сцены. 22 января артистке исполняется 38 лет. Как Козлова живёт сегодня, почему перестала общаться с бывшими коллегами и какое отношение имеет к специальной военной операции — в материале «Радио 1».
Биография Леры Козловой: раннее детство и путь в музыкуВалерия Козлова родилась в Москве 22 января 1988 года. Несмотря на дальнейшую музыкальную биографию, будущая артистка никогда не обучалась в музыкальной школе. Врожденное чувство ритма и стремление выступать привели её в детский ансамбль «Буратино», где она училась играть на барабанах.
Вторым природным даром стала удивительная пластичность девочки: в детстве Козлова занималась танцами, но окончательным выбором стала музыка. После школы поступила в Московский институт культуры на специальность «Продюсирование».
Начало карьеры и стремительный взлёт «Ранеток»В августе 2005 года, будучи первокурсницей, 17-летняя Козлова присоединилась к новой девичьей поп-рок-группе «Ранетки». Продюсер проекта обратил внимание на артистку ещё во время её выступлений в ансамбле и пригласил в команду ударницей. Вскоре коллектив покинула вокалистка — и Лере доверили ее позицию. Став солисткой-барабанщицей, Козлова обеспечила группе узнаваемость и популярность.
Уже в 2006 году «Ранетки» выпустили первый альбом и выступили на фестивалях «Мегахаус-2006» и «Эммаус-2006». Позже панк-рок-группа «Тараканы!» предложила коллективу принять участие в записи их альбома «Властелины вселенной». Сама Козлова вспоминала, что участницы в начале карьерного пути практически не умели играть на инструментах, однако ежедневные репетиции помогли им освоиться.
Успех: хиты в «Кадетстве» и сериал «Ранетки»Популярность «Ранеток» взлетела после выхода на СТС сериала «Кадетство», где звучали песни группы «Она одна», «Ранетки» и «Мальчишки-кадеты». Хиты стали визитной карточкой коллектива и привели к созданию собственного сериала.
Картина получила название «Ранетки». Участницы группы сыграли главные роли, несмотря на отсутствие актерского опыта. С первых серий проект стал феноменом молодежной культуры: зрители обсуждали экранные отношения Леры и персонажа Стаса Шмелёва, а артистам приписывали роман вне кадра, который они отрицали.
Сериал открыл Козловой новые возможности. В 2008 году гастрольная и медийная активность принесла ей народную премию Украины «Телезвезда» в номинации «Открытие года».
Неожиданное увольнение и скандальный уход из группыЧерез три года работы Козлова покинула коллектив, когда «Ранетки» находились на пике успеха и завершали первый сезон телесериала. За десять минут до концерта в «Лужниках» артистка узнала от продюсера Сергея Мильниченко о своём увольнении. Однако выступление с ее участием все же состоялось.
При этом продолжать съемки сериала ей всё равно пришлось: продюсеры опасались менять ключевую актрису. В итоге Козлова сыграла в пяти из шести сезонов проекта.
Позже стало известно, что продюсер ревновал артистку. Между 18-летней Козловой и 40-летним Мильниченко на протяжении трёх лет был роман. Когда певица влюбилась в другого мужчину, продюсер прекратил отношения и заявил, что она уволена.
«Он сказал, что не может работать со мной. А девчонки его поддержали. Это его решение, его личная жизнь. Никто даже и не стал с ним спорить», — рассказывала певица.Участницы коллектива позже вспоминали тот период. Третьякова призналась, что тяжело переживала уход Козловой, однако на сторону подруги не встала, опасаясь за свою карьеру.
«Это был момент, когда я максимально осуждала себя за молчание, хоть и ничего не могла сделать. Если бы это произошло сейчас, я бы поступила по-другому. Про замену Леры знали все, но молчали. Все боялись отправиться вслед за ней и вылететь из успешного музыкального проекта. До сих пор помню тот день, когда мы сидели в гримерке "Лужников", готовясь к концерту. Помню, что Лера отвела меня в сторону и напрямую спросила: "Меня выгоняют из группы?". Я опешила, не знала, что ей ответить», — вспоминала она.По словам Третьяковой, Козлова даже стояла перед продюсером на коленях, прося сохранить работу.
«Ранетка» Аня Руднева спустя годы извинилась перед Лерой за молчание и подчеркнула, что все были «заложниками ситуации». Она отметила, что все участницы группы вышли из нее с психологическими травмами. По ее словам, у них совсем не было детства и подросткого периода.
Сольная карьера Козловой, 5sta Family и пауза в музыкеВ 2009 году певица начала сольную карьеру и выпустила пластинку, в которой композиция «Было или не было» стала хитом. К 2011-му артистка объявила о завершении музыкальной карьеры, но спустя три года вернулась на сцену. Козлова присоединилась к группе 5sta Family и выступала в одном составе с Юлианной Карауловой, однако проект продержался недолго.
Почему Лера Козлова не общается с «Ранетками»Бывшая «ранетка» Евгения Огурцова выпустила мемуары, где описала атмосферу морального давления, психологического прессинга и домогательств в коллективе. Особое внимание она уделила тому, что первой столкнулась с этим именно Козлова. Сама артистка обсуждать эти утверждения отказалась и запретила упоминать своё имя в книге.
Фанаты были уверены, что Козлова сохранила теплые отношения с группой. Однако в соцсетях артистка заявила, что не поддерживает контактов с бывшими коллегами и считает их предательницами.
«С такими подругами и врагов не надо», — написала она.Однако подробности их недопониманий Козлова раскрывать не стала.
Лера Козлова про СВОКозлова рассказала, что многие российские коллеги отписались от неё после того, как она публично поддержала СВО и стала участвовать в волонтёрских инициативах. По словам артистки, с ней прекратили общение Юлианна Караулова, актёр Станислав Шмелев и бывшая участница группы Елена Третьякова. Шмелёв назвал Козлову «главным разочарованием в жизни».
Козлова объяснила разрыв взглядов неприятиями либеральных позиций и заявила о необходимости поддерживать Россию и военнослужащих.
«Все должно транслировать только поддержку нашей Родины, поддержку наших ребят. Мы должны сплотиться и быть единым целым, и понимать, что сейчас это очень важно. Именно в единстве сила, в единстве Победа. Мы очень сильный народ, и мы непобедимы, мы очень крутые», — говорила она.
Личная жизнь Леры Козловой: романы и переезд в КрымНа пике популярности поклонники активно следили за личной жизнью певицы. Её роман с продюсером Мильниченко длился три года и завершился конфликтом. В 2009 году Козлова начала встречаться с участником Quest Pistols Никитой Горюком. От дружбы они пришли к отношениям, и Горюк помог артистке пережить депрессию после ухода из коллектива. Впрочем, пара рассталась.
Позже в жизни певицы появился Антон Кузьмин, сотрудник парка «Патриот», разделяющий её политические взгляды. Пара живёт в Крыму, в Севастополе. Козлова носит кольцо, но свадьбу не афиширует.
Лера Козлова сегодняПосле завершения концертной деятельности артистка начала зарабатывать рукоделием: продаёт сумки и свечи ручной работы. В 2023 году она рассказала в шоу «Звезды сошлись», что мечтает о большой семье и собственном доме. Первым шагом стала покупка участка в Крыму.
Помимо этого, Козлова активно занимается благотворительностью, помогая приютам для животных.
В 2025 году поклонники вновь увидели артистку на экране: Козлова появилась в эфире Первого канала в проекте «Наша новая музыка», став участницей одного из выпусков — впервые за долгие годы.