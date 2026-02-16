Скандал на ТВ, роль любовницы, утрата близкого и возвращение на экран: зачем Амалия Мордвинова решила участвовать в реалити «Выживалити»?
Амалия Мордвинова, та самая актриса, что часто мелькала в наших фильмах и сериалах, решила круто изменить свою жизнь. Она ушла из мира кино и стала путешественницей. Теперь её интересуют не премьеры и фотосессии, а глубокие знания и духовные практики. Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьЛюдмила Мордвинова, известная как Амалия, родилась 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске. Ее мама работала учительницей в школе. Настоящий отец, Морис Бонфельд, еврей по национальности, ушел из семьи еще до появления дочери. Воспитанием ребенка занимался отчим, который женился на ее матери и удочерил девочку, дав ей свою фамилию. Детство прошло на родине, но в подростковом возрасте семья переехала в Вологду. Амалия вспоминает, как в школе одноклассники дразнили ее из-за ярко-рыжих волос и полной фигуры. Только в старших классах ей удалось похудеть. Когда пришло время получать паспорт, она решила изменить имя на Амалию и взяла фамилию Мордвинова.
После окончания школы артистка отправилась покорять Москву и подала документы во все театральные вузы столицы. Ей повезло поступить в два — ГИТИС и театральное училище имени Бориса Щукина. Она выбрала «Щуку» и училась у известного педагога Аллы Казанской до 1995 года. Дебютировала на сцене театра «Ленком» у Марка Захарова в спектакле «Королевские игры», сыграв Анну Болейн — возлюбленную короля Генриха VIII. За эту роль девушка получила Государственную премию России. Эта награда открыла двери для молодой актрисы. Режиссеры начали замечать ее талант. Позже Амалия играла в Московском театре имени Владимира Маяковского и участвовала в антрепризных постановках, за что удостоилась статуэтки «Хрустальная Турандот».
В каких фильмах снималась МордвиноваМордвинова впервые появилась на экране в 1993 году, сыграв певицу в фильме Виталия Москаленко «Дорога в рай». В то же время на экраны вышла комедия «Сны», где она также снялась. Амалия вспоминает, как работа с режиссером Кареном Шахназаровым вдохновила ее. Он всегда ставил высокие требования и помогал раскрыть ее талант. Затем девушка сыграла в фантастической комедии «Роковые яйца». Одной из ярких ролей стала Роза Львовна в криминальной драме «Вор», которая была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус». В 1998 году вышла мелодрама «Женская собственность», основанная на произведении Валентина Черных. Но настоящую популярность звезда получила благодаря сериалу «Самозванцы», который шёл по российским телеканалам целых четыре года.
Параллельно с этим она снялась в триллере «Затворник», где играла студентку, исследующую творчество писателя Константина Стрелецкого. В международном проекте «27 украденных поцелуев» она также проявила себя. Не менее значимой стала ее роль в детективе «Охота на Золушку». В 2002 году Амалия присоединилась к фильму «Вход через окно». Среди её более поздних работ можно отметить военную драму «Кромовъ» и сюрреалистический фильм «Generation П». Для поклонников актрисы настоящим сюрпризом стало известие о её возвращении на экраны весной 2024 года после долгого перерыва в 13 лет. Она приняла участие в съемках авантюрного детектива «Гид и большие соблазны».
ТВВ 2007 году Амалия Мордвинова приняла участие в шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» вместе с фигуристом Русланом Гончаровым. В одном из выпусков разразился скандал. Конкурсантам нужно было использовать реквизит, и они выбрали стул. После выступления член жюри Николай Цискаридзе заметил, что большую часть номера женщина просто сидела на стуле. Это сильно задело актрису, и она не смогла сдержать слез. Но Николай продолжал, говоря, что любой артист может «выжать из себя слезу». Весь зал встал на защиту Амалии, и после этого Цискаридзе покинул студию. Когда он вернулся, знаменитость положила на место судьи букет, который он выбросил.
ПоэзияВ 2016 году Мордвинова удивила поклонников, выпустив свой первый поэтический сборник «Концепция райского сада». В стихах она делится философскими мыслями и романтическими строками. Тираж напечатали в старинной типографии, что добавило особого шарма. Кроме того, актриса устраивает встречи с фанатами, рассказывая им о секретах очищения тела и духа. Амалия создала Центр духовного возрождения женственности, где помогает раскрыть свою силу.
В 2023 году она отметила свой 50-летний юбилей. Но поклонники остались в недоумении, ведь актриса забросила социальные сети и прекратила общение. Друзья выкладывали совместные фото, и многие решили, что Амалия продолжает путешествовать и заниматься духовными практиками.
Личная жизнь Амалии МордвиновойВ «Ленкоме» многие считали, что Амалия Мордвинова была любовницей худрука Марка Захарова. Однако сама актриса никогда не заводила романов с коллегами. Ее первый брак стал настоящей авантюрой. Рыжеволосая красавица переехала в Москву и решила, что ей нужно выйти замуж. Но статус жены не принес радости. В интервью Борису Корчевникову она призналась, что обязательств оказалось слишком много. Молодожены быстро поняли, что не подходят друг другу, и развелись через месяц. Со своим вторым мужем, звукорежиссером Игорем Зориным, Амалия познакомилась в начале 90-х. Они прожили вместе шесть лет, но развод стал для нее настоящим испытанием. Третий раз Мордвинова вышла замуж в 2000 году за бизнесмена Александра Гольданского, владельца фирмы по производству деревянных окон и дверей. У них родилась дочь, они создали продюсерский центр «Театральное дело Гольданских». Но этот брак тоже не продлился долго — всего четыре года.
Женщина быстро нашла нового партнера — бизнесмена Вадима Беляева. У них родились трое детей: сын Герман и дочери Евангелина и Серафима. Однако вскоре они потеряли связь друг с другом. Вадим сказал, что не справляется с отцовством. В 2009 году актриса переехала с младшими детьми в Индию. Ее старшая дочь Диана уехала в Америку со сводной сестрой Ханной. На побережье актриса встретила духовного учителя Игоря Инатенко. Они были вместе семь лет, но на пятый брак она так и не решилась. Мужчина скончался в 2016 году.
Сейчас Амалия продолжает заниматься духовными практиками и живет в доме в индийской деревне на высоте 3,5 тысячи метров. На территории есть яблонево-грушевый сад и святой источник. Она поддерживает дружеские отношения с бывшими мужьями, но к новым романам не стремится. В интервью актриса говорила, что не флиртует с мужчинами и полностью сосредоточена на воспитании детей и собственном духовном росте.
Где сейчас актриса МордвиноваМордвинова сейчас редко снимается в кино. Она выбрала путь внутренней свободы. В начале декабря 2025 года актриса появилась в программе «Мой герой». Там женщина вспомнила, как в детстве устраивала концерты на остановках и рассказала, за что могла бы извиниться. В феврале 2026 года Мордвинова вернулась на экран как участница экстремального реалити «Выживалити». В интервью знаменитость рассказала, почему согласилась на такой эксперимент.
«Я скучала по зрителю. Надеюсь, это взаимно. Внимание — это энергия, которая позволяет нам расцветать и вдохновляет. А внимание зрителя — это огромная драгоценность, по которой я ужасно скучала», — пояснила она.