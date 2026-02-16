Достижения.рф

Скандал на ТВ, роль любовницы, утрата близкого и возвращение на экран: зачем Амалия Мордвинова решила участвовать в реалити «Выживалити»?

Амалия Мордвинова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Амалия Мордвинова, та самая актриса, что часто мелькала в наших фильмах и сериалах, решила круто изменить свою жизнь. Она ушла из мира кино и стала путешественницей. Теперь её интересуют не премьеры и фотосессии, а глубокие знания и духовные практики. Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».



Детство и юность

Людмила Мордвинова, известная как Амалия, родилась 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске. Ее мама работала учительницей в школе. Настоящий отец, Морис Бонфельд, еврей по национальности, ушел из семьи еще до появления дочери. Воспитанием ребенка занимался отчим, который женился на ее матери и удочерил девочку, дав ей свою фамилию. Детство прошло на родине, но в подростковом возрасте семья переехала в Вологду. Амалия вспоминает, как в школе одноклассники дразнили ее из-за ярко-рыжих волос и полной фигуры. Только в старших классах ей удалось похудеть. Когда пришло время получать паспорт, она решила изменить имя на Амалию и взяла фамилию Мордвинова.

После окончания школы артистка отправилась покорять Москву и подала документы во все театральные вузы столицы. Ей повезло поступить в два — ГИТИС и театральное училище имени Бориса Щукина. Она выбрала «Щуку» и училась у известного педагога Аллы Казанской до 1995 года. Дебютировала на сцене театра «Ленком» у Марка Захарова в спектакле «Королевские игры», сыграв Анну Болейн — возлюбленную короля Генриха VIII. За эту роль девушка получила Государственную премию России. Эта награда открыла двери для молодой актрисы. Режиссеры начали замечать ее талант. Позже Амалия играла в Московском театре имени Владимира Маяковского и участвовала в антрепризных постановках, за что удостоилась статуэтки «Хрустальная Турандот».

Амалия Мордвинова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В каких фильмах снималась Мордвинова

Мордвинова впервые появилась на экране в 1993 году, сыграв певицу в фильме Виталия Москаленко «Дорога в рай». В то же время на экраны вышла комедия «Сны», где она также снялась. Амалия вспоминает, как работа с режиссером Кареном Шахназаровым вдохновила ее. Он всегда ставил высокие требования и помогал раскрыть ее талант. Затем девушка сыграла в фантастической комедии «Роковые яйца». Одной из ярких ролей стала Роза Львовна в криминальной драме «Вор», которая была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус». В 1998 году вышла мелодрама «Женская собственность», основанная на произведении Валентина Черных. Но настоящую популярность звезда получила благодаря сериалу «Самозванцы», который шёл по российским телеканалам целых четыре года.

Параллельно с этим она снялась в триллере «Затворник», где играла студентку, исследующую творчество писателя Константина Стрелецкого. В международном проекте «27 украденных поцелуев» она также проявила себя. Не менее значимой стала ее роль в детективе «Охота на Золушку». В 2002 году Амалия присоединилась к фильму «Вход через окно». Среди её более поздних работ можно отметить военную драму «Кромовъ» и сюрреалистический фильм «Generation П». Для поклонников актрисы настоящим сюрпризом стало известие о её возвращении на экраны весной 2024 года после долгого перерыва в 13 лет. Она приняла участие в съемках авантюрного детектива «Гид и большие соблазны».

ТВ

В 2007 году Амалия Мордвинова приняла участие в шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» вместе с фигуристом Русланом Гончаровым. В одном из выпусков разразился скандал. Конкурсантам нужно было использовать реквизит, и они выбрали стул. После выступления член жюри Николай Цискаридзе заметил, что большую часть номера женщина просто сидела на стуле. Это сильно задело актрису, и она не смогла сдержать слез. Но Николай продолжал, говоря, что любой артист может «выжать из себя слезу». Весь зал встал на защиту Амалии, и после этого Цискаридзе покинул студию. Когда он вернулся, знаменитость положила на место судьи букет, который он выбросил.

Амалия Мордвинова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Поэзия

В 2016 году Мордвинова удивила поклонников, выпустив свой первый поэтический сборник «Концепция райского сада». В стихах она делится философскими мыслями и романтическими строками. Тираж напечатали в старинной типографии, что добавило особого шарма. Кроме того, актриса устраивает встречи с фанатами, рассказывая им о секретах очищения тела и духа. Амалия создала Центр духовного возрождения женственности, где помогает раскрыть свою силу.

В 2023 году она отметила свой 50-летний юбилей. Но поклонники остались в недоумении, ведь актриса забросила социальные сети и прекратила общение. Друзья выкладывали совместные фото, и многие решили, что Амалия продолжает путешествовать и заниматься духовными практиками.

Личная жизнь Амалии Мордвиновой

В «Ленкоме» многие считали, что Амалия Мордвинова была любовницей худрука Марка Захарова. Однако сама актриса никогда не заводила романов с коллегами. Ее первый брак стал настоящей авантюрой. Рыжеволосая красавица переехала в Москву и решила, что ей нужно выйти замуж. Но статус жены не принес радости. В интервью Борису Корчевникову она призналась, что обязательств оказалось слишком много. Молодожены быстро поняли, что не подходят друг другу, и развелись через месяц. Со своим вторым мужем, звукорежиссером Игорем Зориным, Амалия познакомилась в начале 90-х. Они прожили вместе шесть лет, но развод стал для нее настоящим испытанием. Третий раз Мордвинова вышла замуж в 2000 году за бизнесмена Александра Гольданского, владельца фирмы по производству деревянных окон и дверей. У них родилась дочь, они создали продюсерский центр «Театральное дело Гольданских». Но этот брак тоже не продлился долго — всего четыре года.

Женщина быстро нашла нового партнера — бизнесмена Вадима Беляева. У них родились трое детей: сын Герман и дочери Евангелина и Серафима. Однако вскоре они потеряли связь друг с другом. Вадим сказал, что не справляется с отцовством. В 2009 году актриса переехала с младшими детьми в Индию. Ее старшая дочь Диана уехала в Америку со сводной сестрой Ханной. На побережье актриса встретила духовного учителя Игоря Инатенко. Они были вместе семь лет, но на пятый брак она так и не решилась. Мужчина скончался в 2016 году.

Амалия Мордвинова со спутником (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Сейчас Амалия продолжает заниматься духовными практиками и живет в доме в индийской деревне на высоте 3,5 тысячи метров. На территории есть яблонево-грушевый сад и святой источник. Она поддерживает дружеские отношения с бывшими мужьями, но к новым романам не стремится. В интервью актриса говорила, что не флиртует с мужчинами и полностью сосредоточена на воспитании детей и собственном духовном росте.

Где сейчас актриса Мордвинова

Мордвинова сейчас редко снимается в кино. Она выбрала путь внутренней свободы. В начале декабря 2025 года актриса появилась в программе «Мой герой». Там женщина вспомнила, как в детстве устраивала концерты на остановках и рассказала, за что могла бы извиниться. В феврале 2026 года Мордвинова вернулась на экран как участница экстремального реалити «Выживалити». В интервью знаменитость рассказала, почему согласилась на такой эксперимент.
«Я скучала по зрителю. Надеюсь, это взаимно. Внимание — это энергия, которая позволяет нам расцветать и вдохновляет. А внимание зрителя — это огромная драгоценность, по которой я ужасно скучала», — пояснила она.
