16 февраля 2026, 14:04

Амалия Мордвинова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Амалия Мордвинова, та самая актриса, что часто мелькала в наших фильмах и сериалах, решила круто изменить свою жизнь. Она ушла из мира кино и стала путешественницей. Теперь её интересуют не премьеры и фотосессии, а глубокие знания и духовные практики. Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность В каких фильмах снималась Мордвинова ТВ Поэзия Личная жизнь Амалии Мордвиновой Где сейчас актриса Мордвинова

Детство и юность

Амалия Мордвинова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В каких фильмах снималась Мордвинова

ТВ

Амалия Мордвинова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Поэзия

Личная жизнь Амалии Мордвиновой

Амалия Мордвинова со спутником (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Где сейчас актриса Мордвинова

«Я скучала по зрителю. Надеюсь, это взаимно. Внимание — это энергия, которая позволяет нам расцветать и вдохновляет. А внимание зрителя — это огромная драгоценность, по которой я ужасно скучала», — пояснила она.