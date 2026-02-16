Экс-жена Марата Башарова впервые раскрыла сумму, которую он выплачивает на сына

16 февраля 2026, 12:00

Елизавета Шевыркова сообщила, что Башаров инициировал оформление алиментов

Марат Башаров (Фото: кадр из мелодрамы «Алла-такси»)

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова в шоу «Звёзды сошлись» рассказала о финансовой поддержке со стороны актёра.





Пара развелась в 2019 году после громкого скандала, но позже смогла наладить отношения ради сына Марселя.



Шевыркова не подавала на алименты в суд — Башаров добровольно перечислял по 100 тысяч рублей в месяц. В прошлом году артист предложил оформить выплаты официально.

«Марат сам мне намекнул. Во-первых, у него новая жизнь и, скорее всего, будут дети. Он сказал: давай наши разговоры будут меньше сводиться к деньгам, подавай — будет всё официально», — рассказала Елизавета.