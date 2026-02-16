Экс-жена Марата Башарова впервые раскрыла сумму, которую он выплачивает на сына
Елизавета Шевыркова сообщила, что Башаров инициировал оформление алиментов
Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова в шоу «Звёзды сошлись» рассказала о финансовой поддержке со стороны актёра.
Пара развелась в 2019 году после громкого скандала, но позже смогла наладить отношения ради сына Марселя.
Шевыркова не подавала на алименты в суд — Башаров добровольно перечислял по 100 тысяч рублей в месяц. В прошлом году артист предложил оформить выплаты официально.
«Марат сам мне намекнул. Во-первых, у него новая жизнь и, скорее всего, будут дети. Он сказал: давай наши разговоры будут меньше сводиться к деньгам, подавай — будет всё официально», — рассказала Елизавета.Документы передали в суд в ноябре, размер алиментов ещё не утвердили. Несмотря на развод, Марат участвует в воспитании сына: Марсель учится в третьем классе, занимается спортом, а с отцом они часто ездят на рыбалку.