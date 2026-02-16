«Не придумывал имидж»: Денис Майданов рассказал, как пробился на сцену без помощи

16 февраля 2026, 12:49

Певец Денис Майданов подвёл итоги 35-летней работы на сцене

Денис Майданов (Фото: Instagram* @maydanov_official)

Певец Денис Майданов рассказал о творческом пути. Он заявил, что пробивался на сцену без посторонней помощи. По словам артиста, автора и исполнителя зрители замечают сами, если песни находят отклик в сердцах.





В беседе с «NEWS.ru» Майданов подчеркнул, что главное условие успеха — работа со своим материалом.

«Я — именно автор-исполнитель. Важно быть артистом не «одной песни». И не двух, и не трёх. И не одного альбома. А я выпустил 13 февраля уже 12-й альбом.», — поделился музыкант.

«Зритель это чувствует — честность, искренность, настоящесть, если так можно выразиться. То есть секрет один — быть собой и писать достойные песни, вот и всё», — резюмировал исполнитель.