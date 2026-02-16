«Там буду не такой замученной»: Эвелина Блёданс неожиданно сбежала из России
Актриса Эвелина Блёданс внезапно решила улететь на Пхукет
Актриса Эвелина Блёданс улетела из России и отправилась в Таиланд. О своём решении покинуть страну звезда рассказала подписчикам в социальных сетях.
Блёданс сообщила, что спонтанно решила отправиться на отдых на Пхукет. Актриса обратилась к поклонникам непосредственно перед вылетом.
«Мои дорогие, вы первые, кто увидит эту информацию. Я совершенно внезапно вылетаю на Пхукет. Буду слать кружочки. Надеюсь, там буду уже не такая зелёная, опухшая и замученная, а будет всё хорошо», — поделилась артистка.Ранее Эвелина Блёданс высказалась о хейтерах. Актриса заявила, что невозможно остановить больных и ущербных людей. По словам певицы, даже в самых хороших поступках такие люди будут искать признаки чего-то плохого и обесценивать чужие достижения.