«Там буду не такой замученной»: Эвелина Блёданс неожиданно сбежала из России

16 февраля 2026, 12:26

Актриса Эвелина Блёданс внезапно решила улететь на Пхукет

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* @bledans)

Актриса Эвелина Блёданс улетела из России и отправилась в Таиланд. О своём решении покинуть страну звезда рассказала подписчикам в социальных сетях.





Блёданс сообщила, что спонтанно решила отправиться на отдых на Пхукет. Актриса обратилась к поклонникам непосредственно перед вылетом.

«Мои дорогие, вы первые, кто увидит эту информацию. Я совершенно внезапно вылетаю на Пхукет. Буду слать кружочки. Надеюсь, там буду уже не такая зелёная, опухшая и замученная, а будет всё хорошо», — поделилась артистка.