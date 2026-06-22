Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о проблемах в браке

22 июня 2026, 11:46

Кудрявцева с юмором ответила на разговоры о расставании с Макаровым

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла в соцсетях очередные слухи о разладе в отношениях с супругом Игорем Макаровым. Поводом для обсуждений стал её отпуск в Бахрейне, куда звезда отправилась без мужа и дочери.