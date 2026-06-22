Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о проблемах в браке
Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла в соцсетях очередные слухи о разладе в отношениях с супругом Игорем Макаровым. Поводом для обсуждений стал её отпуск в Бахрейне, куда звезда отправилась без мужа и дочери.
Поклонники предположили, что раздельный отдых может свидетельствовать о новых проблемах в семье. Однако сама Кудрявцева дала понять, что для подобных выводов нет никаких оснований.
Телеведущая объяснила, что супруг остался дома вместе с их дочерью Машей, пока она решила посвятить несколько дней отдыху. В привычной для себя ироничной манере Лера напомнила подписчикам, что они с Макаровым вместе уже много лет, несмотря на значительную разницу в возрасте.
Своим комментарием Кудрявцева дала понять, что в семье всё в порядке, а отдельный отпуск — лишь возможность восстановить силы и сменить обстановку.
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