Анита Цой призналась, какой видит будущую невестку сына

22 июня 2026, 12:10

Анита Цой надеется, что её сын найдёт жену из своей профессиональной среды

Анита Цой (Фото: Instagram* / @anitatsoy)

Певица Анита Цой поделилась мыслями о личной жизни своего сына Сергея и призналась, что мечтает увидеть его счастливым в браке. По словам артистки, она не вмешивается в выбор наследника, однако представляет, какой могла бы быть его будущая избранница. Об этом сообщает «ТВ Mail».