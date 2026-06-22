Анита Цой призналась, какой видит будущую невестку сына
Певица Анита Цой поделилась мыслями о личной жизни своего сына Сергея и призналась, что мечтает увидеть его счастливым в браке. По словам артистки, она не вмешивается в выбор наследника, однако представляет, какой могла бы быть его будущая избранница. Об этом сообщает «ТВ Mail».
Цой отметила, что для неё внешность девушки не имеет решающего значения. Гораздо важнее, чтобы она была искренней, живой и смогла стать для Сергея близким человеком. Певица считает, что сын ищет в спутнице те качества, которые особенно ценит в людях.
По словам артистки, Сергей не рассматривает отношения с представительницами шоу-бизнеса. Ему ближе девушки из сферы экономики и финансов — той области, в которой он сам работает. Анита уверена, что для крепких отношений важно не только взаимное чувство, но и общие интересы, позволяющие партнёрам всегда находить темы для разговора.
Певица подчеркнула, что главным критерием остаётся счастье самих молодых людей, а потому окончательный выбор сын должен сделать самостоятельно.
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