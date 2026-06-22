Валерий Сюткин продает квартиру в центре Москвы за 5 млн евро
Певец Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 5 миллионов евро, или примерно 420 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Речь идет о трехкомнатном жилье на Сретенском бульваре площадью 232 квадратных метра. Оно уже больше пяти лет находится в собственности Валерия Сюткина, но в последнее время он бывает там редко. Как сообщает канал, артист много ездит и все чаще задумывается о переезде за город.
Внутри — три спальни, камин, балкон, антикварные вещи и винтажная мебель. Эту коллекцию певец собирал много лет. Большую часть предметов он привез из Франции. Особое внимание привлекает стол, который принадлежал Наполеону Бонапарту. Судьбу этой вещи Сюткин хочет решить отдельно. Если покупатель предложит достойную сумму, раритет включат в сделку.
Поклонники и критики давно называют Сюткина одним из самых интеллигентных артистов российского шоу-бизнеса. Широкую известность он получил в первой половине 1990-х. Тогда музыкант выступал в составе группы «Браво» и собирал стадионы по всей стране. Позже он успешно начал сольную карьеру. Сегодня Валерий Миладович остается заметной фигурой на российской эстраде. Артист одинаково уверенно работает и в рок-н-ролле, и в джазе.
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