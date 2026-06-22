Валерий Сюткин продает квартиру в центре Москвы за 5 млн евро

22 июня 2026, 08:07

Валерий Сюткин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за 5 миллионов евро, или примерно 420 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.