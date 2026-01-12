Скандал с Guess, связь с Ромой Желудем и переезд в США: как сейчас живет модель Диана Мелисон и почему она рассталась с Егором Кридом?
Бывшей девушке Егора Крида и модели Диане Мелисон 13 января исполняется 33 года. Она развивала успешную карьеру, приняла участие в съемках нескольких фильмов и сотрудничала с различными брендами, в том числе с Guess. Однако вскоре они разорвали с ней контракт и отказались от совместной работы. Как Мелисон живет сегодня, за что осуждала Крида и почему переехала в Америку, — в материале «Радио 1».
Биография Дианы Мелисон: ранние годы и травмыДиана Мелисон, чья настоящая фамилия Скубко, родилась 13 января 1993 года в Санкт-Петербурге. Она выросла в семье с разнообразным культурным наследием: мать украинка, отец азербайджанец. Детство будущей модели было омрачено разводом родителей и постоянными ссорами в семье.
Тяжелые испытания продолжились и в школьные годы: Диана попала под машину, что привело к серьезным травмам и временной частичной парализации. Этот инцидент отразился на учебе — ей пришлось сменить три школы, однако поддержка одноклассников помогала в реабилитации.
Несмотря на трудности, Диана увлекалась литературой, особенно классической. После окончания школы она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (СПбГУТД) на факультет менеджмента и экономики, считая, что диплом о высшем образовании пригодится в будущем.
Карьера в модельном бизнесеПриродные данные Дианы стали фундаментом для успешной карьеры в моделинге. Для работы она взяла творческий псевдоним Мелисон. Модель всегда настаивала, что ее внешность, включая пухлые губы и грудь третьего размера, — результат генетики, а не пластической хирургии. Ситуация изменилась в 2023 году, когда Диана Мелисон решилась на маммопластику из-за утраченной формы.
Начало карьеры Мелисон связано с 2011 годом, когда 18-летняя Диана создала первое портфолио у профессионального фотографа. Снимки принесли успех, и ее стали приглашать ведущие российские агентства. При этом Мелисон сознательно не заключала контракты с модельными агентствами, предпочитая независимость и сохраняя свободу выбора.
Диана не стесняется откровенных съемок, считая эстетику тела одной из форм искусства. В «Инстаграме»* на девушку подписано более 2 миллионов человек. В аккаунте модель поддерживает профессиональный имидж: многослойный макияж, укладка волос, стильная одежда и тщательно подобранные аксессуары. Мелисон делится с подписчиками творческими планами и новыми фотосессиями, что поддерживает интерес аудитории и сохраняет высокую популярность.
Скандал Guess и Дианы МелисонОдним из наиболее громких репутационных кризисов в российском фэшн-сообществе стал инцидент 2017 года, поставивший крест на сотрудничестве Дианы Мелисон с Guess. Весной 2017 года руководство Guess официально представило Диану Мелисон как «новое лицо» бренда в России.
Для модели, чей блог в то время переживал пик популярности, это было признанием на международном уровне. Однако триумф продлился всего несколько дней. Сразу после анонса в сети разразился скандал. Выяснилось, что до начала карьеры профессиональной модели и блогера Диана участвовала в съемках откровенного содержания, а в интернете появились видео и фото 18+ с ее участием.
Реакция Guess была мгновенной. Представители компании заявили, что на этапе проверки биографии модели эти факты не были выявлены. Старший менеджмент бренда подчеркнул, что подобный опыт категорически не соответствует ценностям марки и ее имиджу. Контракт с Мелисон расторгли в одностороннем порядке, а все рекламные материалы с участием Дианы были отозваны.
Фильмография Дианы Мелисон: от провалов до успехаАктерский путь Диана Мелисон начала с рекламы для Black Star by TIMATI и сети «Рив Гош». В 2016 году она дебютировала в полнометражном кино, снявшись в хорроре «Дизлайк» о жизни топовых видеоблогеров. Картина, где также снималась Мария Вэй, была разгромлена кинокритиками и зрителями.
В том же году вышел еще один фильм ужасов с ее участием — «Маршрут построен», который также получил негативные отзывы. Успех к актрисе пришел с мелодрамой «Эта любовь», где переплетаются пять любовных линий. Лента была тепло встречена аудиторией. В новогоднюю ночь 2023 года на ТНТ состоялась премьера комедии «Иван Васильевич меняет все» с участием Мелисон, Демиса Карибидиса и Тимура Батрутдинова.
Личная жизнь Дианы Мелисон: отношения с Егором КридомПик общественного интереса к личной жизни Дианы Мелисон пришелся на ее восьмимесячный роман с рэпером Егором Кридом в начале 2010-х годов. Девушка рассказывала, что рядом с Кридом чувствовала себя счастливой.
«Он был очень внимательный — массаж делал, когда я уставала. Обижался, что я не уделяла ему много внимания», — вспоминала она.Диана призналась, что старалась радовать Егора. Кроме того, она была хорошей хозяйкой и во всем поддерживала возлюбленного. Однако вскоре молодые прекратили отношения.
«Мы расстались, потому что он меня бросил. В тот момент он был заинтересован Нюшей. Помню, мы ехали в Пензу к его родителям, и там был журнал с Нюшей на обложке. Он с другом переглядывался, но я не понимала тогда, хотя доходили слухи, что он заинтересован. А потом наши отношения сошли на нет», — делилась Диана.
Кроме того, Мелисон заявила, что Крид неоднократно изменял ей, когда уезжал на гастроли. Модель тяжело переживала кризисы в отношениях: по ее словам, она настолько привязывается к человеку, что не видит себя ни с кем другим.
«Сейчас легко сказать: "Че ты ревела?". Мы же были как русские Селена Гомес и Джастин Бибер. Я влюбчива и привыкаю к человеку. Мне кажется, что после уже не встречу», — подчеркивает Мелисон.Скандал, который Крид устроил летом 2024 года с блогершей Валей Карнавал, вызвал у модели осуждение. Она раскритиковала рэпера за публичные оскорбления молодой девушки. Также она добавила, что понимает Карнавал, так как после расствания с Мелисон Крид записал песню, в которой оскорбляет ее.
«Я не знаю, почему его родители так гордятся им», — сказала девушка.
Личная жизнь после Крида: слухи, скандалы и замужествоПосле расставания с Кридом Диане Мелисон приписывали романы с актером Стасом Шмелевым и видеоблогером Ромой Желудем, которые сама модель не комментировала. В июне 2017 года СМИ сообщили о ее отношениях с внуком олигарха Григорием Мамуриным. Позже в прессе появилась информация о конфликте пары в клубе, где молодой человек толкнул модель.
В 2022 году стало известно о ее браке с американским музыкантом Call Me Karizma (Морган Пэрриотт). Свадьба прошла в Москве. В 2024 году модель родила дочь, которую назвали Луна Франсис. Родители говорят с ребенком на двух языках: Диана — на русском, супруг — на английском.