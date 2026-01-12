Скандал с Guess, связь с Ромой Желудем и переезд в США: как сейчас живет модель Диана Мелисон и почему она рассталась с Егором Кридом?

12 января 2026, 15:08

Бывшей девушке Егора Крида и модели Диане Мелисон 13 января исполняется 33 года. Она развивала успешную карьеру, приняла участие в съемках нескольких фильмов и сотрудничала с различными брендами, в том числе с Guess. Однако вскоре они разорвали с ней контракт и отказались от совместной работы. Как Мелисон живет сегодня, за что осуждала Крида и почему переехала в Америку, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дианы Мелисон: ранние годы и травмы Карьера в модельном бизнесе Скандал Guess и Дианы Мелисон Фильмография Дианы Мелисон: от провалов до успеха Личная жизнь Дианы Мелисон: отношения с Егором Кридом Личная жизнь после Крида: слухи, скандалы и замужество Диана Мелисон сегодня

Биография Дианы Мелисон: ранние годы и травмы

Карьера в модельном бизнесе

Скандал Guess и Дианы Мелисон

Фильмография Дианы Мелисон: от провалов до успеха

Личная жизнь Дианы Мелисон: отношения с Егором Кридом

«Он был очень внимательный — массаж делал, когда я уставала. Обижался, что я не уделяла ему много внимания», — вспоминала она.

«Мы расстались, потому что он меня бросил. В тот момент он был заинтересован Нюшей. Помню, мы ехали в Пензу к его родителям, и там был журнал с Нюшей на обложке. Он с другом переглядывался, но я не понимала тогда, хотя доходили слухи, что он заинтересован. А потом наши отношения сошли на нет», — делилась Диана.

Диана Мелисон и Егор Крид (фото: Instagram* / di_melison)

«Сейчас легко сказать: "Че ты ревела?". Мы же были как русские Селена Гомес и Джастин Бибер. Я влюбчива и привыкаю к человеку. Мне кажется, что после уже не встречу», — подчеркивает Мелисон.

«Я не знаю, почему его родители так гордятся им», — сказала девушка.

Личная жизнь после Крида: слухи, скандалы и замужество

Диана Мелисон с мужем (фото: Instagram* / di_melison)

Диана Мелисон сегодня