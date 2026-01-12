Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной из квартиры
Приставы возбудили исполнительное производство о выселении Ларисы Долиной из квартиры. Об этом сообщил ТАСС адвокат певицы.
Ранее Mash писал, что артистка улетела отдыхать в Абу‑Даби вместе с дочерью и внучкой. По данным СМИ, Долина остановилась на острове Саадият в пятизвездочном Rixos Premium Saadiyat Island, который называют одним из лучших отелей ОАЭ.
В доступе гостей большие бассейны, спа и массажи, фитнес‑центр, теннисные корты, а также тематические вечеринки с живой музыкой и диджеями.
Когда певица планирует вернуться, не уточняется. Первый концерт Долиной в 2026 году запланировали на 27 января в баре Petter. При этом, как отмечается, квартиру должны освободить до 20 января.
