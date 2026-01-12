«Снег выпадает раз в сто лет»: Бузову возмутили жалобы москвичей на снегопады
Певицу Ольгу Бузову возмутили жалобы москвичей на снегопады
Певица Ольга Бузова выступила с критикой в адрес москвичей, которые жалуются на сильные снегопады. Соответствующее видео она разместила в Instagram*.
Артистка отметила, что для России обильный снег зимой — обычное явление, и к нему стоит относиться как к норме.
«Почему все в шоке? Мы будто живем в Африке, где снег выпадает раз в сто лет», — недоумевает исполнительница.
По словам Бузовой, в холодный сезон она отказалась от обуви на высоком каблуке и стала выходить из дома заранее, чтобы не опаздывать из-за пробок.