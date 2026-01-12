«Снег выпадает раз в сто лет»: Бузову возмутили жалобы москвичей на снегопады

12 января 2026, 13:27

Певицу Ольгу Бузову возмутили жалобы москвичей на снегопады

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Певица Ольга Бузова выступила с критикой в адрес москвичей, которые жалуются на сильные снегопады. Соответствующее видео она разместила в Instagram*.





Артистка отметила, что для России обильный снег зимой — обычное явление, и к нему стоит относиться как к норме.





«Почему все в шоке? Мы будто живем в Африке, где снег выпадает раз в сто лет», — недоумевает исполнительница.