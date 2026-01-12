«Превратилась в мумию уже!»: поклонники испугались откровенных снимков дочери Маликова в бикини

12 января 2026, 12:45

Похудевшая дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала откровенные фото в бикини

Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)

25-летняя Стефания Маликова поделилась кадрами с январского отдыха. Девушка улетела в тёплые края и опубликовала серию пляжных снимков.





Однако фотографии вызвали активное обсуждение в соцсетях — подписчики обратили внимание на то, что Стефания заметно похудела, и выразили беспокойство.





«Превратилась в мумию уже! Пора бы остановиться», — отреагировали юзеры.