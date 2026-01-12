«Превратилась в мумию уже!»: поклонники испугались откровенных снимков дочери Маликова в бикини
Похудевшая дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала откровенные фото в бикини
25-летняя Стефания Маликова поделилась кадрами с январского отдыха. Девушка улетела в тёплые края и опубликовала серию пляжных снимков.
Однако фотографии вызвали активное обсуждение в соцсетях — подписчики обратили внимание на то, что Стефания заметно похудела, и выразили беспокойство.
«Превратилась в мумию уже! Пора бы остановиться», — отреагировали юзеры.
Известно, что в последнее время Стефания регулярно тренируется в зале и часто выкладывает фото с занятий. Ранее при росте 163 см её вес, по словам поклонников, составлял около 45 кг, а сейчас, как отмечают подписчики, стал ещё ниже.