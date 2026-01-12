Достижения.рф

«Превратилась в мумию уже!»: поклонники испугались откровенных снимков дочери Маликова в бикини

Похудевшая дочь Дмитрия Маликова Стефания опубликовала откровенные фото в бикини
Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)

25-летняя Стефания Маликова поделилась кадрами с январского отдыха. Девушка улетела в тёплые края и опубликовала серию пляжных снимков.



Однако фотографии вызвали активное обсуждение в соцсетях — подписчики обратили внимание на то, что Стефания заметно похудела, и выразили беспокойство.

«Превратилась в мумию уже! Пора бы остановиться», — отреагировали юзеры.

Стефания Маликова (Фото: Instagram*/steshamalikova)

Известно, что в последнее время Стефания регулярно тренируется в зале и часто выкладывает фото с занятий. Ранее при росте 163 см её вес, по словам поклонников, составлял около 45 кг, а сейчас, как отмечают подписчики, стал ещё ниже.

