Скандал с Кудрявцевой и Сысоевой, лишение гражданства и брак с Лизой Моряк: как живёт режиссёр Сарик Андреасян
Недавно режиссёр Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. А ещё поклонники кинотворца стали жертвами мошеннической схемы с использованием технологий искусственного интеллекта. Участником каких других инцидентов стал Андреасян? Почему его киноработы не принимают профессионалы, но любят зрители? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Фильмы Сарика Андреасяна
Сарик Андреасян окончил «Мастерскую Юрия Грымова» по специальности «режиссёр кино» и стал специализироваться на музыкальных видеоклипах и рекламе. До этого Андреасян участвовал в КВН, но из клуба его команду исключили, так как она давала гастроли без согласования творческого объединения «АМиК» — правообладателя бренда «КВН». После учёбы Андреасян также писал сценарии, например составлял диалоги для одного из сезонов сериала «Не родись красивой».
В 2008 году случился его дебют: Сарик Андреасян снял фильм «ЛОпуХИ» по собственному сценарию. Картина в финансовом плане вышла удачной: при бюджете в миллион долларов в прокате фильм собрал пять миллионов.
Следующим большим фильмом стало своеобразное продолжение советской киноклассики — «Служебный роман. Наше время». В кинокартине Новосельцева сыграл украинский лидер Владимир Зеленский. Критики, как и проект «ЛОпуХИ», разгромили своими рецензиями кинокартину, но и она имела коммерческий успех. В 2010 году Андреасян вместе с братом основал собственную кинокомпанию Enjoy Movies и начал выступать не только сценаристом, режиссёром, но и продюсером своих работ. Первым проектом стал снова кассово успешный фильм «Беременный» с Дмитрием Дюжевым.
И такая тенденция преследовала другие творения Сарика Андреасяна: фильмы собирали кассу, но не представляли художественной ценности для киноиндустрии. В чём же дело?
Сказать, что причиной является отсутствие альтернативных кинопроектов для показа, нельзя, так как фильмы режиссёра выходили и были коммерчески успешными до ухода Голливуда из России. Те же супергеройские «Защитники» (наш ответ Marvel), которых разнесли критики, отбили свой бюджет. В общем, секрет Сарика Андреасяна пока ещё не удалось никому раскрыть.
С годами режиссёр доказал, что может снимать комедии, боевики, фильмы-катастрофы, фантастику, ужасы, сериалы о Чикатило и девочке Манюне, экранизировал классику («Онегин») и детские сказки. Часто в фильмах Андреасяна снимается его супруга — актриса Лиза Моряк.
Скандалы с участием Сарика Андреасяна
В 2021 году на конкурсе «Новая волна» ведущая Лера Кудрявцева пошутила, что фильмов Андреасяна «много, но, как говорится, хорошего мало». Ответ не заставил себя долго ждать: режиссёр назвал Кудрявцеву плохо воспитанной тварью с грязным ртом. Ведущая тут же призналась, что просто зачитала шутку из сценария. Супруг Кудрявцевой хотел было поговорить с режиссёром по-мужски, но тот быстро извинился, и историю замяли.
Спустя год бывшая участница Comedy Woman Надежда Сысоева у себя в соцсетях повздыхала, что путь в Голливуд ей заказан из-за санкций, а идти работать к Андреасяну не хочется. Тот снова быстро ответил, что его студия «ещё не доросла» до этой актрисы, разгорелась короткая перепалка, но на этом всё закончилось. Ещё одна история произошла в Сосковском киноколледже: Андреасян поссорился со студентами во время лекции. Режиссёр признался, что ненавидит творчество мэтра Андрея Тарковского, назвал авторское кино деградирующим, а своих слушателей малолетними маргиналами. Позже Андреасян принёс извинения.
После этого инцидента общественники просят проверить, законно ли режиссёр получил гражданство России, и потребовали запретить ему просветительскую и культурную деятельность. Представители Госдумы со своей стороны попросили Минкультуры прекратить финансирование проектов Андреасяна. Как рассказали депутаты, за последние 10 лет режиссёр получил 590 миллионов рублей из бюджета, а большую часть из них — 415 миллионов — выделили в качестве безвозмездных субсидий.