«Синяк под прицелом: Катя Гордон отрицает насилие над собой
Новая позиция Гордон в деле Товстик прогремела после её появления с синяком
Юрист Екатерина Гордон обратилась к подписчикам в своём личном блоге. В опубликованном видео был заметен синяк в области правого глаза, происхождение которого девушка тут же объяснила.
Гордон попросила не придавать этому значения и заявила, что не становилась жертвой какого-либо насилия. Она объяснила, что это случайность, и выразила надежду, что последствия пройдут к её ближайшим планам.
«Это в общем даже не синяк, короче, меня никто не бил. Это случайность», — рассказала девушка.В своем обращении юрист коснулась дела семьи Товстик, интересы одной из сторон которого она представляет. Гордон отметила, что работа над этим случаем связана с высоким напряжением.
«У меня тоже был очень непростой развод. Но мой сын никогда не писал отцу, что он мразь, как написал ребёнок Елены сыну», — возмутилась юрист.Гордон осудила публичное обсуждение данного конфликта и вовлечение в него детей.