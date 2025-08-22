«Синяк под прицелом: Катя Гордон отрицает насилие над собой

22 августа 2025, 13:09

Новая позиция Гордон в деле Товстик прогремела после её появления с синяком

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист Екатерина Гордон обратилась к подписчикам в своём личном блоге. В опубликованном видео был заметен синяк в области правого глаза, происхождение которого девушка тут же объяснила.





Гордон попросила не придавать этому значения и заявила, что не становилась жертвой какого-либо насилия. Она объяснила, что это случайность, и выразила надежду, что последствия пройдут к её ближайшим планам.

«Это в общем даже не синяк, короче, меня никто не бил. Это случайность», — рассказала девушка.

«У меня тоже был очень непростой развод. Но мой сын никогда не писал отцу, что он мразь, как написал ребёнок Елены сыну», — возмутилась юрист.