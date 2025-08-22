Ник Джонас раскрыл необычную деталь совместной жизни с Приянкой Чопрой

22 августа 2025, 12:30

Ник Джонас рассказал о необычном правиле в их с супругой доме

Приянка Чопра и Ник Джонас (Фото: Instagram* / @nickjonas)

Во время участия в шоу Are You Okay? Ник Джонас поделился редким фактом из своей личной жизни с актрисой Приянкой Чопрой.





Музыкант признался, что они с супругой используют кровать исключительно для сна, поскольку ему не нравится, когда матрас становится тёплым. Однако, по словам Джонаса, он готов идти на уступки ради комфорта жены.





«Если Приянка смотрит телевизор в постели, я пододвигаю кресло и сажусь рядом», — рассказал он.