Ник Джонас раскрыл необычную деталь совместной жизни с Приянкой Чопрой
Ник Джонас рассказал о необычном правиле в их с супругой доме
Во время участия в шоу Are You Okay? Ник Джонас поделился редким фактом из своей личной жизни с актрисой Приянкой Чопрой.
Музыкант признался, что они с супругой используют кровать исключительно для сна, поскольку ему не нравится, когда матрас становится тёплым. Однако, по словам Джонаса, он готов идти на уступки ради комфорта жены.
«Если Приянка смотрит телевизор в постели, я пододвигаю кресло и сажусь рядом», — рассказал он.Этот комментарий быстро стал предметом обсуждения в социальных сетях. Пользователи с юмором реагируют на «нестандартные правила» певца и с иронией обсуждают его личную жизнь.
В то же время многие отмечают, что Ник и Приянка вместе уже с 2018 года — что довольно продолжительно по меркам шоу-бизнеса, — и воспринимают высказывание скорее как повод для дружеских шуток. Тем более что пара редко делится подробностями своей семейной жизни, что лишь усиливает интерес публики.