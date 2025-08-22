Джастин и Хейли Бибер столкнулись с проблемами в браке из-за нового альбома музыканта

22 августа 2025, 13:09

Новый альбом Джастина Бибера поставил под угрозу его брак с Хейли

Джастин и Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Работа над новым альбомом едва не привела к серьёзному разладу в отношениях Джастина Бибера и его супруги Хейли.





По информации Radar Online, 31-летний музыкант настолько погрузился в творческий процесс, что почти полностью отдалился от 28-летней жены, что, по её словам, вызвало у неё чувство глубокого одиночества.



После выхода альбома Swag пара начала активно восстанавливать утраченную близость.





«Эмоциональное напряжение и полная концентрация на создании музыки негативно сказались на их семейной жизни. В период работы в студии Джастин полностью отключается от всего остального», — говорится в публикации.