Mia Boyka (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певице, блогеру и телеведущей, известной по хитам «Ананас Адидас», «Пикачу» и вирусному «Эмэмдэнс», Мие Бойке 15 февраля исполняется 29 лет. Та, кого сегодня знает каждый подросток, прошла непростой путь: от насмешек сверстников до статуса одной из самых эпатажных фигур русского тиктока и Forbes «30 до 30». Подробности взлетов и падений «девушки с царапиной на щеке» читайте в материале «Радио 1».





Биография Марии Бойко: детство и юность

«Я росла в деревне в Ленинградской области, в максимально строгой семье», — рассказывала Бойко в интервью изданию HELLO! Russia.

Карьера певицы

«У меня нет музыкального образования, но я пела всегда. Училась по YouTube, смотрела видео с Бейонсе и пыталась повторить. Когда я была на 4-м курсе, мое видео увидел Саша T-Killah и сказал, что у него что-то екнуло, предложил стать моим продюсером. Изначально я себя позиционировала как крутую рэп-исполнительницу», — рассказывала Мария.

Mia Boyka (Фото: Instagram* @miaboyka)

Личная жизнь MIA BOYKA

ЮрКисс и Mia Boyka (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Топ-N песен Мии Бойки

Скандал с квадробером

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет «Mommy one» и «Mommy two»? — писала Миа.

Миа Бойка сейчас

Mia Boyka (Фото: Instagram* @miaboyka)

«За восемь месяцев у меня было всего пять платных выступлений. Я опустошила свои личные сбережения, чтобы платить команде», — делилась Мия в подкасте «Ай Лов Зис Гейм» в 2025 году.