Травля восьмилетней девочки, крах карьеры и возвращение со дна: как Мия Бойко пережила черную полосу и снова вернула любовь поклонников?
Певице, блогеру и телеведущей, известной по хитам «Ананас Адидас», «Пикачу» и вирусному «Эмэмдэнс», Мие Бойке 15 февраля исполняется 29 лет. Та, кого сегодня знает каждый подросток, прошла непростой путь: от насмешек сверстников до статуса одной из самых эпатажных фигур русского тиктока и Forbes «30 до 30». Подробности взлетов и падений «девушки с царапиной на щеке» читайте в материале «Радио 1».
Биография Марии Бойко: детство и юностьМария Бойко родилась 15 февраля 1997 года в деревне Захонье-2 Ленинградской области. Еще в школе будущая певица увлеклась музыкой и начала писать песни.
«Я росла в деревне в Ленинградской области, в максимально строгой семье», — рассказывала Бойко в интервью изданию HELLO! Russia.
Многодетная семья жила небогато даже по меркам деревенской жизни, поэтому девочку часто дразнили сверстники. Образование Мария получила в протестантской школе. После ее окончания девушка поступила в Российский экономический университет имени Плеханова на факультет бизнеса.
Карьера певицыМиа, с ранних лет желавшая связать свою жизнь с творчеством, поначалу не знала, как осуществить заветную мечту. Поначалу она выкладывала каверы на популярные российские и мировые хиты в соцсетях. В какой-то момент в интернете стала популярной ее пародия на трек «Гучи» Тимати и Егора Крида. Суммарно запись собрала около миллиона просмотров.
Однажды подписчики прислали Бойке информацию о том, что Александр Тарасов (T-Killah) ищет бэк-вокалистку. Будущая звезда отправила исполнителю собственный сингл «Мы улетаем», впоследствии звучавший даже в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ, и получила одобрение. Спустя время Тарасов решил сделать из Марии самостоятельного артиста.
«У меня нет музыкального образования, но я пела всегда. Училась по YouTube, смотрела видео с Бейонсе и пыталась повторить. Когда я была на 4-м курсе, мое видео увидел Саша T-Killah и сказал, что у него что-то екнуло, предложил стать моим продюсером. Изначально я себя позиционировала как крутую рэп-исполнительницу», — рассказывала Мария.
У T-Killah и Миа Бойка есть совместные песни — «Мама не в курсе» и «Лёд и ночь», вышедшие отдельными синглами летом 2019 года. Эти треки также были включены в дебютный мини-альбом исполнительницы «Дикая ламба».
В этом же году вышла песня «Ананас Адидас», которая сделала Бойку еще более известной. Особое внимание стоит уделить имиджу девушки. Артистка выступала на сцене с синими волосами и красной татуировкой на щеке.
Mia Boyka (Фото: Instagram* @miaboyka)
В 2020 году MIA BOYKA выпустила клип «Пикачу», который сняла совместно с блогером Егором Шипом, он собрал более 350 млн просмотров на YouTube.
В августе 2021 Бойка заявила о том, что ее амплуа певицы для детской аудитории прекращает свое существование.По ее словам, ей пора примерить другой образ и полностью измениться.
В июне 2022 года Миа вместе с коллегами Ваней Дмитриенко, Костой Лакостой, Люсей Чеботиной и другими яркими представителями современной эстрады выступила перед гостями и жителями Санкт-Петербурга на ежегодном фестивале «Алые паруса».
В 2023 году девушка выпустила композиции «Плакать в "Порше"», «Все понятно», а также коллаборацию с Яной Лепниной «Много ли нас».
В феврале прошлого года исполнительница приняла участие в пятом сезоне шоу «Маска» на НТВ в образе Арлекина. С 14 апреля по 16 июня 2024 года Миа Бойка участвовала в восьмом сезоне шоу «Три аккорда» на Первом канале.
11 июня 2024 года выступила на концерте, посвящённом Дню России, на Красной площади с песней «Богатырская».
Личная жизнь MIA BOYKAЛичная жизнь Мии Бойки волнует многих ее поклонников, однако девушка стремится не раскрывать подробности любовной сферы.
В 2019 году певица призналась, что у нее был любимый человек, однако теперь они живут в разных странах и периодически поддерживают общение.
Осенью 2022 года возникли слухи о романе Мии и Артема Минькова, сына Александра Маршала. Все началось с опубликованного певицей снимка с Маршалом, под которой Артем написал: «Знакомство со свекром, получается». Поклонники принялись поздравлять пару, но сами молодые люди от комментариев воздержались, лишь подогревая интерес публики.
На ПМЭФ-2024 Миа рассказала, что в ее жизни был роман с женатым мужчиной. Когда избранник решил вернуться к законной супруге, исполнительница выразила свою боль в новой песне.
На нескольких музыкальных премиях Миа Бойка появлялась со своим продюсером Юрием Киселевым. Они записали совместный трек «Я не перестану верить в любовь».
ЮрКисс и Mia Boyka (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На прошлой премии телеканала «Муз.ТВ» девушка позировала журналистам с огромным бриллиантом на пальце. Так она призналась, что приняла чье-то предложение выйти замуж. Имя избранника остается в тайне.
Топ-N песен Мии БойкиВо время сотрудничества с Тарасовым певица определяла жанр, в котором исполняла песни, как «веселые подростковые с нотками народности и хип-хоп-вставками». Совместно они создавали треки для детской аудитории.
Сегодня Бойка экспериментирует, ее тексты касаются более серьезных тем: денег, карьеры, отношений. Среди них нашлось место лирическим и даже патриотическим композициям.
Девушка получила широкую известность по трекам «Лепесток», «Пикачу», «Гагарин» и другим. Например, композиция «Прятки» стала хитом ещё на этапе сниппета – далеко не каждой песне удаётся одним тизерным видео набрать более 800 тысяч просмотров. Трек «ЭМЭНДЭНС» 2020 года содержит особые отсылки к популярной культуре.
Скандал с квадроберомВ сентябре прошлого года, на концерте в Надыме, Mia Boyka публично осудила 8-летнюю девочку-зрительницу в маске кошки из-за её увлечения квадробикой. Позднее певица опубликовала в собственную защиту комментарий.
«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет «Mommy one» и «Mommy two»? — писала Миа.
Позже действия певицы осудили Егор Крид, Егор Шип, Мейби Бейби, Ксения Собчак и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. После публикаций в СМИ с родителями ребенка связался помощник Бойки: по его словам, певица хотела бы помириться с семьей, если они заберут заявление.
Миа Бойка сейчасИстория в Надыме стала для Мии Бойко моментом истины — той самой черной полосой, которая либо ломает человека окончательно, либо закаляет так, что он возвращается в игру с утроенной силой. 2025 год стал давально трудным для певицы. Концерты отменялись один за другим, рекламодатели разрывали контракты.
«За восемь месяцев у меня было всего пять платных выступлений. Я опустошила свои личные сбережения, чтобы платить команде», — делилась Мия в подкасте «Ай Лов Зис Гейм» в 2025 году.
Но сегодня кризис миновал и дела не просто наладились — они вышли на принципиально новый уровень. Артистка сумела перезагрузить карьеру, сменить имидж и вернуть расположение публики, которая вначале жаждала ее крови, а теперь снова заполняет залы.