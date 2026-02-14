Сергей Жуков заработает миллионы рублей за вечер в Куршевеле
Сергей Жуков готовится к громкому выступлению «Руки Вверх!» в Куршевеле — и ценник на ностальгию оказался совсем не из 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость билетов начинается от 1750 евро (примерно 160 тысяч рублей) и доходит до 5000 евро (около 458 тысяч рублей). Несмотря на высокую цену, интерес к концерту огромный: в продаже осталось всего около десяти мест — поклонники по-прежнему готовы платить за возможность услышать любимые хиты вживую.
По оценкам, организаторы заработают на вечере около 200 тысяч евро — это более 18 миллионов рублей. Похоже, чем выше горы, тем выше и гонорары артистов, а проверенные временем поп-хиты продолжают стабильно собирать аншлаги даже на элитных курортах.
