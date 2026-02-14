Сергей Жуков заработает миллионы рублей за вечер в Куршевеле

14 февраля 2026, 15:11

Сергей Жуков заработает более 18 млн рублей за концерт в Куршевеле

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

Сергей Жуков готовится к громкому выступлению «Руки Вверх!» в Куршевеле — и ценник на ностальгию оказался совсем не из 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».