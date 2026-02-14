Ваня Дмитриенко перепутал города на концерте
Ваня Дмитриенко перепутал Ярославль с Челябинском на концерте
Тур Вани Дмитриенко начался с забавного конфуза. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Во время выступления на «Арене-2000» в Ярославле певец так увлёкся шоу, что неожиданно обратился к залу.
«Челябинск, я хочу, чтобы все пели!» — заявил он.Зрители обижаться не стали — наоборот, поддержали артиста и дружно подпели его хитам. В соцсетях реакция тоже оказалась доброжелательной: поклонники решили, что исполнитель просто устал после старта гастролей. Правда, внимательные слушатели заметили, что в финале концерта он перепутал ещё и имена звукорежиссёров.
В итоге неловкий момент превратился в мем — пользователи шутят, что в конце рабочей недели каждый немного Дмитриенко.