Ваня Дмитриенко перепутал города на концерте

14 февраля 2026, 15:19

Ваня Дмитриенко перепутал Ярославль с Челябинском на концерте

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Тур Вани Дмитриенко начался с забавного конфуза. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.





Во время выступления на «Арене-2000» в Ярославле певец так увлёкся шоу, что неожиданно обратился к залу.





«Челябинск, я хочу, чтобы все пели!» — заявил он.