«За своими животиками следите»: Бородина призвала фанатов перестать писать о её беременности

14 февраля 2026, 15:45

Ксения Бородина отреагировала на вопросы о её беременности

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина открыто выразила раздражение по поводу постоянных сообщений от фанатов о своей беременности и животике.





В своём блоге она написала эмоциональное сообщение о её беременности.





«Ребятки, вы немного за**али мне писать про беременность, животик и так далее. Вы за своими животиками следите», — заявила она.