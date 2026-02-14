«За своими животиками следите»: Бородина призвала фанатов перестать писать о её беременности
Ксения Бородина отреагировала на вопросы о её беременности
Ксения Бородина открыто выразила раздражение по поводу постоянных сообщений от фанатов о своей беременности и животике.
В своём блоге она написала эмоциональное сообщение о её беременности.
«Ребятки, вы немного за**али мне писать про беременность, животик и так далее. Вы за своими животиками следите», — заявила она.Так, артистка ясно дала понять, что подобные вопросы её утомляют и попросила подписчиков переключить внимание на себя.
Пользователи, впрочем, восприняли сообщение с юмором, комментируя пост шутками о своих собственных «животиках».