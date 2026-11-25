Ксения Собчак устроила «мальчишник» на 10-летие сына
Ксения Собчак организовала мальчишник в честь 10-летия сына Платона
Телеведущая Ксения Собчак организовала «мальчишник» в честь 10-летия сына. Она разместила в личном блоге кадры с дня рождения первенца.
Ксения сообщила, что теперь ей приходится разбираться в футболе.
«Как же быстро они растут! Отметили 10 лет Платона мальчишником. Сын помешан на футболе, поэтому всё было про это. И мне теперь тоже приходится разбираться, «шарить за футбол» и понимать, почему Сафонов — это круто», — рассказала она.Известно, что Собчак воспитывает первенца от актёра Максима Виторгана. Пара развелась весной 2019 года.
До этого Ксения Собчак раскрыла подробности о муже модели Анастасии Решетовой. Журналистка отметила, что в публикациях некоторых СМИ мужчину называют аферистом и альфонсом.