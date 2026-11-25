25 ноября 2026, 11:28

Певица Ханна отказалась от реалити-шоу из-за съёмок вместе с мужем

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Певица Ханна призналась, что не планирует участвовать в реалити-шоу, несмотря на регулярные предложения от создателей подобных проектов. По словам артистки, у неё и супруга, продюсера Пашу, сейчас слишком плотный график, чтобы посвящать время съёмкам. Об этом исполнительница рассказала «Звездачу» на премии «Распаковка 2026».





Ханна объяснила, что в их семье и без телевизионных проектов хватает забот: супруги воспитывают двух дочерей, занимаются работой и постоянно ездят на гастроли. Поэтому дополнительная занятость в реалити-шоу кажется певице не самой удачной идеей. К тому же она не видит необходимости открывать ещё одну сторону своей семейной жизни перед камерами.





«Нас приглашают постоянно. Но, знаете, когда у тебя двое детей и куча гастролей, и куча работы, как будто бы есть чем заняться. Не очень удачный, мне кажется, опыт. Меня все устраивает. Охваты в моих социальных сетях — это реально такие охваты, которым еще суперканалы могут позавидовать. Поэтому меня все устраивает, все хорошо, живем как живем», — сказала артистка.