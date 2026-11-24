«Мне, правда, надо»: Оксана Самойлова готовится к новой пластической операции
Оксана Самойлова сообщила, что готовится к блефаропластике
Блогерша Оксана Самойлова сообщила в личном блоге, что готовится к блефаропластике.
Операция, которую решила сделать модель, подразумевает изменение формы век и разреза глаз.
«Мне, правда, надо. Может быть, так не видно. <...> В идеале, чтобы это всё произошло так, чтобы у меня не было вообще никаких синяков, и я могла сниматься через один день, потому что у меня нет вообще времени на реабилитацию», — сказала Оксана.До этого Самойлова дважды увеличивала грудь и корректировала форму носа. Недавно блогерша рассказывала, что избавилась от трёх лишних килограммов с помощью препарата, который ей назначил врач.